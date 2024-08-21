Трейлер игры Dying Light: The Beast — возвращение Кайла Крейна после 13 лет экспериментов

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На Gamescom 2024 Techland официально представила Dying Light: The Beast. Игра начиналась как сюжетное DLC для Dying Light 2, но переросла в самостоятельный проект.

Трейлер Dying Light: The Beast представляет возвращение главного героя Кайла Крейна и новый регион открытого мира. Разработчики говорят о 20 часах игрового процесса.

События происходят в некогда оживленном туристическом месте Кастор-Вудс, где сейчас живут дружественные и враждебные фракции. Игрок в образе Кайла сбегает после того, как его удерживали в плену и экспериментировали в течение 13 лет после его предыдущих появлений в серии. Сейчас свободный, он стремится отомстить тем, кто помогал пленить его. Зверь — это огромный монстр, который бродит по лесам… но Крейн, после проведенных над ним экспериментов, теперь имеет ДНК зомби, вплетенную в его собственную, что дает ему «силу зверя», которую он может использовать, чтобы избавиться от него.

Dying Light: The Beast получит кооперативный режим с четырьмя игроками с совместным прогрессом, а также соло-режим. Также возвращается смена дня и ночи.

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Dying Light: The Beast выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store, Xbox и PlayStation, но неизвестно, когда. Ожидается, что дата будет объявлена в этом году. Владельцы Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition получат The Beast бесплатно — для всех остальных цена составляет $39,99.

Источники: Steam, IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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