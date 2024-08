Лучшее с первого дня Gamescom 2024: Borderlands 4, новые Mafia и Dying Light и многое другое

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Открытие Gamescom 2024 принесло несколько долгожданных анонсов. На Gamescom Opening Night Live презентовали. Borderlands 4, Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast и многое другое.

Borderlands 4

Одной из первых представили Borderlands 4, новую главную игру серии. Трейлер рассказывает не слишком много, но впоследствии стало известно, что события игры будут происходить не на Пандоре. Игра выйдет в 2025 году.

Mafia: The Old Country

Четвертая игра серии, Mafia: The Old Country будет проходить в Сицилии начала 20-го века. Hangar 13 обещали аутентичную озвучку для полного погружения и вернется «к истокам того, что фанаты любят во франшизе Mafia». Издатель 2K говорит, что Mafia: The Old Country выйдет в 2025 году, а в декабре 2024 об игре будет известно больше.

Dying Light: The Beast

Сюжет, который изначально разрабатывался как DLC, станет отдельной игрой Dying Light: The Beast представляет возвращение Кайла Крейна после 13 лет экспериментов. Techland говорит о 20 часах игры, дата релиза неизвестна. Владельцы Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition получат The Beast бесплатно.

Indiana Jones and the Great Circle

Новая игра MachineGames об Индиане Джонсе будет разворачиваться между фильмами между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход» Indiana Jones and the Great Circle выйдет на Xbox X|S и ПК 9 декабря 2024 года, а на PlayStation 5 она появится весной 2025 года.

Dune: Awakening

Funcom представила геймплейный трейлер Dune: Awakening о выживании в пустыне и управлении гильдией. Игра выйдет на ПК в начале 2025 года, а на консолях появится позже. больше информации будет на Dune: Awakening Direct 29 августа.

Civilization 7

Firaxis Games показала геймплей стратегии Civilization 7. Игра выйдет 11 февраля 2025 года. Цены Civilization 7 уже есть в Steam, и они не радуют. Релиз состоится на всех основных платформах включая Nintendo Switch и не только на самых новых консолях.

Masters of Albion Питера Молинье

Автор Fable пообещал новую игру в Альбионе, Но это не тот Альбион, что в Fable, потому что на нее у Питера нет прав. Несмотря на интересный трейлер, остается надеяться, что известный обещаниями Питер Молинье все же завершит Masters of Albion, которая пока не имеет даты выхода. Молинье дал интервью журналистам и выступил на сцене Gamescom Opening Night Live.

Lost Records: Bloom & Rage

Игра от создателей Life is Strange получила не одну, а сразу две даты выхода. Квест Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 появится 18 февраля, а Tape 2 — 18 марта 2025 года на ПК, Xbox Series X и PS5.

Batman: Arkham Shadow

Вот и анонсирован новый Arkham, правда, для VR и эксклюзивно для Meta Quest 3. Несмотря на такое ограничение игра выглядит неплохо События Бэтмен: Arkham Shadow разворачиваются между Arkham Origins 2013 года и Arkham Asylum. Игра выйдет уже в октябре 2024 года.

Path of Exile 2

Вторая игра Path of Exile поступит в ранний доступ 15 ноября. Изначально ARPG ожидалась еще в 2022 году и неоднократно переносилась. Полная Path of Exile 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Monster Hunter Wilds

Новый трейлер Monster Hunter Wilds показал бой с гигантским пауком Лалой Бариной, летучим Рэй Дау, другими монстрами, и раскрыл некоторые детали геймплея. Релиз Monster Hunter Wilds ожидается в начале 2025 года.

Marvel Rivals

К игре Marvel присоединились Капитан Америка и Зимний солдат. Супергеройский шутер-слешер Marvel Rivals стартует 6 декабря 2024 года

Diablo 4: Vessel of Hatred

Diablo 4 получит дополнение Vessel of Hatred 8 октября 2024 года. DLC возвращает в игру наемников, в частности реального демона. Также появится новое кооперативное PvE подземелье для рейда и «многослойные подземелья».

Starfield: Shattered Space

Дополнение Starfield добавит в игру транспорт — блуждать по пустым планетам будет не так скучно. DLC Shattered Space также добавит историю поисков сокровища на планете дома Ва’руун среди сектантов. Поиграть в это все можно будет с 30 сентября.

Сериал-антология игр «Секретный уровень» от Amazon

Amazon Prime Video представила анимационный сериал «Секретный уровень». Из 15 эпизодов каждый будет представлять отдельную известную игру (как вышедшие, так и те, что выйдут). Среди тайтлов God of War, Warhammer 40K, New World: Aeternum, The Outer Worlds 2. Снимать «Секретный уровень» будет режиссер «Любовь, смерть и работы» Тим Миллер и его Blur Studio, поэтому должно быть интересно. Сериал выйдет 10 декабря 2024 года.

