Новости Украина 26.03.2024 в 12:44 comment views icon
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Директорка сельской больницы выписала племяннику-программисту премию в 250% и надбавку за напряженность

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Исполняющая обязанности директора КНП «Макаровский центр ПМСП» (поселок Киевской области) установила премию в размере 250% по итогам работы и надбавку за напряженность своему племяннику-программисту.

Управление стратегических расследований в Киевской области заметило нарушения и довело дело до суда.

Вину не признала

Сторона обвинения настаивала, что женщина не приняла меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и не сообщила об этом владельцу — Макаровский поселковый совет.

Директор просила суд ее оправдать, поскольку:

  • протоколы об административных правонарушениях ненадлежащим образом оформлены,
  • при составлении протоколов не соблюдены требования приказа МВД Украины № 1376 от 07.11.2015 года «Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях в органах полиции»;
  • копии документов, приложенных к протоколам не соответствуют требованиям ДСТУ 4163:2020;
  • приказы «О премировании» не могут быть учтены судом как доказательство виновности в совершении правонарушения, поскольку отсутствуют запросы о предоставлении такой информации или документов от уполномоченного лица.

Кроме того, директор заявила, что не была не осведомлена и не понимала о существовании конфликта интересов при подписании приказа о премировании.

Что решил суд?

Однако суд не нашел в ходатайстве о закрытии производства по делу аргументированных доказательств, которые бы опровергли информацию обвинения.

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Таким образом суд признал дректорку виновной и назначил ей наказание в виде 3400 грн штрафа. Также она должна будет оплаты судебный сбор в пользу государства в размере 600 грн.

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