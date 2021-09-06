Dyson запатентовала конструкции для роботов, поднимающихся по лестнице и удерживающих кружку





Компания Dyson, известная в качестве производителя пылесосов, запатентовала конструкции роботов, способных подниматься по лестницам и чистить их, а также открывать ящики. Об этом свидетельствуют данные из патентной заявки.

Пока неясно, идёт ли речь о разработках, предназначенных для использования в будущих продуктах, или же это просто идеи, которые поставлены на паузу. Однако, по данным Bloomberg, подразделение Dyson по созданию роботизированных продуктов активно работает над разработкой робота, способного взаимодействовать с другой бытовой техникой. Не уточняется, будет ли это роботизированная рука или же робот, способный подниматься по лестнице.

Патенты, опубликованные в Великобритании 1 сентября, показывают два варианта конструкции:

«роботизированное устройство с трёхзвёздочными колёсами и приводимой в действие рукой», которое могло бы подниматься по ступеням и чистить их;

«роботизированная рука», которая показана на рисунках с кружкой.

Следует понимать, что запатентованные решения не всегда находят свой путь в коммерческие продукты. К тому же, Dyson подавала заявки на патенты на всевозможные устройства в различных сферах. Сама компания в ответ за запрос заявила, что «мы подаём много патентов» и Dyson не комментирует технологии, которые она «может запустить или не запустить в будущем».

Источник: The Verge