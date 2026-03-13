Новости Технологии 13.03.2026 comment views icon

В Glovo оценят: исследователи создали скоростного велоробота и научили его триалу

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

В Glovo оцінять: дослідники створили швидкісного велоробота та навчили його тріалу

Исследователи из Института робототехники и искусственного интеллекта (RAI) создали велоробота Ultra Mobility Vehicle (UMV). Он быстро движется, держит баланс, маневрирует, перепрыгивая через препятствия и даже становится на одно колесо.


Двухколесный велоробот успешно справляется с динамическим маневрированием, не уступая навыками опытным велосипедистам. Как отмечают соавторы разработки Бен Боксер и Сурья Сингх, ключевой задачей робототехники является поиск баланса между способностью роботизированных платформ быстро двигаться и успешно преодолевать различные типы местности.

«Колеса обеспечивают эффективность, а ноги помогают преодолевать лестницы, бордюры и неровную местность. В итоге приходится выбирать между тем, насколько сложным, дорогим и энергоемким должен быть робот, и тем, насколько он способен преодолевать неизвестные препятствия во время движения. Мы постоянно возвращались к тому факту, что велосипедисты-триалисты и горные велосипедисты ежедневно преодолевают этот разрыв», — отмечают разработчики.

Разработчики вдохновлялись трюками, которые выполняют опытные велосипедисты, в частности, способностью быстро двигаться по разным типам местности, перепрыгивать через препятствия и балансировать на одном колесе. Они взялись создать двухколесного робота с велосипедной рамой, способного воспроизводить эти самые трюки.


«Мы спросили себя: а что, если бы взять тот же формфактор и наделить его способностью динамически изменять положение своей массы — подобно тому, как велосипедист смещает свое тело — используя компактный шарнирный механизм и современное управление на основе машинного обучения? Наша главная цель состояла в том, чтобы показать, что для достижения спортивных движений роботу не требуется десятка степеней свободы. Мы хотели продемонстрировать, что робот на велосипедной основе, который имеет всего пять управляемых степеней свободы, может двигаться с высокой скоростью, динамично сохранять равновесие и перепрыгивать препятствия, которые выше самого робота», — рассказывает Бен Боксер.

Как объясняет Сурья Сингх, главным отличием является пространственно-механизированная система соединения между тяжелым головным блоком и рулевой рамой. Большая часть массы робота содержится именно в главном блоке, включая аккумуляторы, вычислительные компоненты и исполнительные механизмы.

Роботизированная платформа UMV и ее возможности / RAI

Эти механизмы позволяют роботу точно распределять собственную массу, приседать, а затем подпрыгивать или смещаться в сторону для поддержания равновесия. Команда использовала подход обучения с подкреплением. Обучение полностью проводилось в симуляции, а затем переносилось на реальную роботизированную платформу.

«Это важно, поскольку многие из этих действий, такие как «поворот с вилянием», когда робот поворачивается на месте, быстро смещая переднее колесо в сторону, не были явно запрограммированы. Они возникли как решения, найденные алгоритмом обучения самостоятельно», — отмечает Боксер.

Это позволяет роботу автономно определять оптимальную последовательность движений для успешного выполнения маневров. Исследователи планируют вскоре усовершенствовать платформу и продемонстрировать ее функциональность в широком диапазоне применений.

«С точки зрения практического применения, сочетание скорости, компактных размеров и способности преодолевать препятствия, позволяет использовать UMV в городских условиях доставки, междугородних перевозках по пересеченной местности или для инспекции в условиях, где более габаритное транспортное средство не может проехать», — подчеркивает Бен Боксер.

Сейчас сотрудники RAI планируют новые исследования, направленные на дальнейшее повышение производительности своего робота и расширение его возможностей. В конце концов они надеются полностью преодолеть разрыв между моделированием и реальными экспериментами, обеспечив тем самым лучшую готовность UMV к навигации в непредсказуемых и динамических условиях.

Ранее мы писали, что искусственная кожа из графена приблизит тактильные ощущения роботов к человеческим. В то же время Honor интригует новым видеоо Robot Phone — смартфон, который имеет роботизированную руку.

Спецпроекты
Источник: TechXplore

Популярные новости

arrow left
arrow right
Американские ВВС впервые в истории доставили ядерный реактор "по воздуху"
Американцы массово уничтожают камеры наблюдения Flock
Машинное зрение: новый чип для беспилотных авто обнаруживает опасность в 4 раза быстрее людей
Люди не нужны: Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ
Когда фантастика становится реальностью: 7 культовых устройств из фильмов, которые становятся реальными технологиями
ESA совместно с Airbus впервые протестировала лазерную связь между самолетом и спутником со скоростью 2,6 Гбит/c
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus
Австралийские исследователи разработали новый способ скрытой передачи данных
Ученые создали "жидкую батарею", которая сохраняет и трансформирует солнечный свет в тепло
Новый душ Kohler экономит потребление воды до 80%: грязную очищает и использует повторно
Ученые создали квантовый материал, который "извлекает" водород из солнца и воды
Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо
Прогресс достучался: амиши пересаживаются с коней на электробайки
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"
Искусственная кожа из графена приблизит тактильные ощущения роботов к человеческим
DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p
На воду спустили крупнейший в мире электрический корабль: с 250 тоннами аккумуляторов на 40 МВт⋅ч
Исследователи создали экологическую водную батарею, которая выдержала 120 000 циклов
Австралия запустила напечатанную на 3D-принтере гиперзвуковую ракету на водороде
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить