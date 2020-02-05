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Dyson запатентовала наушники со встроенным очистителем воздуха

Dyson запатентовала наушники со встроенным очистителем воздуха

Dyson запатентовала наушники со встроенным очистителем воздуха


Производитель пылесосов Dyson подал патентную заявку на новую пару наушников со встроенным очистителем воздуха. По мнению производителя, такое устройство может помочь в борьбе с вредным воздействием загрязнения воздуха в городах.

Dyson запатентовала наушники со встроенным очистителем воздуха

Данная заявка была подана в Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании в июле 2019 года. Она описывает пару наушников с воздушными фильтрами, встроенными в их амбушюры. Схематическое изображение демонстрирует полоску дополнительного оголовья, которое подведено ко рту пользователя и обеспечивает его чистым воздухом. Когда пользователь пребывает в месте с чистым воздухом, это дополнительное оголовье можно поднять вверх.

Dyson запатентовала наушники со встроенным очистителем воздуха

В патентной заявке также сказано, что в амбушюры встроены моторы, которые вращаются со скоростью около 12 тыс. оборотов в минуту. Благодаря этому обеспечивается всасывание приблизительно 1,4 литра воздуха в секунду. Однако такая высокая скорость работы моторов может приводить к возникновению заметного шума, источник которого будет как раз возле ушей пользователя.

Пока нет информации о планах компании приступить к выпуску коммерческого устройства на базе данной патентной заявки.

Источник: The Verge

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