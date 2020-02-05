Dyson запатентовала наушники со встроенным очистителем воздуха

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Производитель пылесосов Dyson подал патентную заявку на новую пару наушников со встроенным очистителем воздуха. По мнению производителя, такое устройство может помочь в борьбе с вредным воздействием загрязнения воздуха в городах.

Данная заявка была подана в Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании в июле 2019 года. Она описывает пару наушников с воздушными фильтрами, встроенными в их амбушюры. Схематическое изображение демонстрирует полоску дополнительного оголовья, которое подведено ко рту пользователя и обеспечивает его чистым воздухом. Когда пользователь пребывает в месте с чистым воздухом, это дополнительное оголовье можно поднять вверх.

В патентной заявке также сказано, что в амбушюры встроены моторы, которые вращаются со скоростью около 12 тыс. оборотов в минуту. Благодаря этому обеспечивается всасывание приблизительно 1,4 литра воздуха в секунду. Однако такая высокая скорость работы моторов может приводить к возникновению заметного шума, источник которого будет как раз возле ушей пользователя.

Пока нет информации о планах компании приступить к выпуску коммерческого устройства на базе данной патентной заявки.

Источник: The Verge