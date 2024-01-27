Новости Military Tech 27.01.2024 в 19:38 comment views icon

Дистанционно обезвреженные «Шахеды» падают в поле – полиция демонстрирует фото, а нардеп говорит, что РЭБ может разворачивать ракеты

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Дистанционно обезвреженные «Шахеды» падают в поле – полиция демонстрирует фото, а нардеп говорит, что РЭБ может разворачивать ракеты

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Российско-иранские «Шахеды» лежат в полях вместо нанесения ущерба жилым домам и инфраструктурным объектам. Национальная полиция показала фотографии БПЛА без явных следов физического повреждения в открытой местности. Вероятно, что они самостоятельно «не дотянули» до целей, но не исключено, что это результат использования специального вооружения ВСУ.

Шахеди падають РЕБ

Средства радиоэлектронной борьбы способны влиять на системы навигации и управления ракет и беспилотников, в частности «приземлять» и изменять их курс. Это может сделать воздушные боеприпасы более удобной целью для ПВО или полностью обезвредить их. При этом беспилотники наносят гораздо меньше вреда, чем если бы они были подбиты и упали. Соответствующие средства предоставляют Украине союзники вместе со средствами ПВО или по отдельности. Но есть и собственные разработки.

Шахеди падають РЕБ

Народный депутат Александр Федиенко, комментируя фото на своем телеграмм-канале, намекнул на разработку и возможности украинских РЕБ:

«Да, Украина имеет современную разработку (и не одну), которая может с помощью радиоэлектронного воздействия, вмешиваться в навигационные системы, управляющие такими средствами как на фото».

Депутат утверждает, что украинские силы обороны умеют не только сажать, но и отклонять БПЛА и ракеты:

«Вопрос времени, когда ракеты и шахеды атакуют нас россиянами, будут лететь в обратной стороне. Над этим, конечно, надо поработать, но вот поверьте».

Федиенко говорит о сотнях и тысячах таких приборов, которые сейчас монтируют по всей стране. Ссылаясь на открытые источники, депутат говорит, что разработка этих проектов выполнена за бюджетные средства. Но констатирует, что подобным способом, к сожалению, нельзя бороться с баллистическими ракетами.

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Шахеди падають РЕБ

В интервью «Милитарному» начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Иван Павленко отметил, что, несмотря на значительные возможности, средства РЭБ не могут заменить ПВО, являются их частью и предназначены для тесного взаимодействия.

По его словам, средства РЭБ являются частью войск ПВО. В результате действия РЭБ ракеты изменяют высоту и траекторию и становятся более удобными целями для ПВО. Он назвал некорректным мнение о том, что РЭБ может заменить ПВО – они работают вместе.

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