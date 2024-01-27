Дистанционно обезвреженные «Шахеды» падают в поле – полиция демонстрирует фото, а нардеп говорит, что РЭБ может разворачивать ракеты

Российско-иранские «Шахеды» лежат в полях вместо нанесения ущерба жилым домам и инфраструктурным объектам. Национальная полиция показала фотографии БПЛА без явных следов физического повреждения в открытой местности. Вероятно, что они самостоятельно «не дотянули» до целей, но не исключено, что это результат использования специального вооружения ВСУ.

Средства радиоэлектронной борьбы способны влиять на системы навигации и управления ракет и беспилотников, в частности «приземлять» и изменять их курс. Это может сделать воздушные боеприпасы более удобной целью для ПВО или полностью обезвредить их. При этом беспилотники наносят гораздо меньше вреда, чем если бы они были подбиты и упали. Соответствующие средства предоставляют Украине союзники вместе со средствами ПВО или по отдельности. Но есть и собственные разработки.

Народный депутат Александр Федиенко, комментируя фото на своем телеграмм-канале, намекнул на разработку и возможности украинских РЕБ:

«Да, Украина имеет современную разработку (и не одну), которая может с помощью радиоэлектронного воздействия, вмешиваться в навигационные системы, управляющие такими средствами как на фото».

Депутат утверждает, что украинские силы обороны умеют не только сажать, но и отклонять БПЛА и ракеты:

«Вопрос времени, когда ракеты и шахеды атакуют нас россиянами, будут лететь в обратной стороне. Над этим, конечно, надо поработать, но вот поверьте».

Федиенко говорит о сотнях и тысячах таких приборов, которые сейчас монтируют по всей стране. Ссылаясь на открытые источники, депутат говорит, что разработка этих проектов выполнена за бюджетные средства. Но констатирует, что подобным способом, к сожалению, нельзя бороться с баллистическими ракетами.

Курс Power BI. Опануйте інструменти Power BI для аналізу та візуалізації даних, щоб швидше виконувати свої завдання та прогнозувати майбутнє компанії автоматично. Більше про курс

В интервью «Милитарному» начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Иван Павленко отметил, что, несмотря на значительные возможности, средства РЭБ не могут заменить ПВО, являются их частью и предназначены для тесного взаимодействия.

По его словам, средства РЭБ являются частью войск ПВО. В результате действия РЭБ ракеты изменяют высоту и траекторию и становятся более удобными целями для ПВО. Он назвал некорректным мнение о том, что РЭБ может заменить ПВО – они работают вместе.

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.