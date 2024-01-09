В Украине сбит первый реактивный «Шахед-238» – скорость более 500 км/ч

В Украине сбит первый «Шахед-238» с реактивным двигателем, об этом сообщил специалист по связи и РЭБ Сергей «Флэш» Бескрестнов. БПЛА способен развивать скорость более 500 км/ч, пролетать большие расстояния и быстро маневрировать. Имеющиеся мобильные зенитные группы неэффективны на таких скоростях.

Новые Shahed-238 будут скорее долетать до подконтрольной территории Украины и до любой цели на ней. Однако без значительного увеличения запаса топлива скорость также может означать меньшее возможное расстояние. Для их эффективного обезвреживания мобильные группы должны иметь ПЗРК Stinger или другие аналоги.

Впрочем, Shahed-238 не претерпели существенного изменения боевой части и систем наведения, хотя существуют их варианты с инфракрасными, оптическими и радиолокационными системами. Черный цвет корпуса может свидетельствовать о применении радиопоглощающих материалов, но пока были обнаружены обломки обычного светлого цвета. Черные дроны-камикадзе тоже сбивали в Украине, но это не были реактивные модели.

Баражирующие боеприпасы «Шахед-238» были представлены в Иране в ноябре 2023 года и неожиданно быстро оказались вовлечены в боевые действия в Украине. Официальные характеристики Shahed-238 производитель не публикует, все данные ориентировочные.

Источник: Сергій Флеш

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