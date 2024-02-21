Новости Софт 21.02.2024 в 19:30 comment views icon

«Дия» для военных: Минобороны создает приложение «Армия+»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Специалисты Министерства обороны Украины и Минцифры сейчас совместно занимаются разработкой специализированного мобильного приложения для военных под названием «Армия+». В нем будут предлагаться документы и услуги для военных.

Так, военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

«Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу — заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение — оцифровать максимально все», — отметил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отмечается, что в приложении «Армия+» также будут доступны:

  • электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к электронным услугам и боевым системам;
  • комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы;
  • формы обратной связи — для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;
  • обучающие онлайн курсы для саморазвития.

Как ожидается, использование мобильного приложения позволит упростить и ускорить некоторые процессы в армии.

«Ежедневно военные тратят кучу времени на подачу рапортов и другую бумажную рутину. Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными. Мы создаем систему, которая слышит каждого. Наше видение — боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям», — отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Запуск приложения «Армия+» ожидается летом, сообщает пресс-служба Минобороны.

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