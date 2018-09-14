Джефф Безос основал благотворительный фонд Bezos Day One Fund в размере $2 млрд

Глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос в будущем может стать вторым Биллом Гейтсом в вопросах благотворительности. На днях основатель крупнейшего онлайнового магазина Amazon.com рассказал в Twitter о создании благотворительного фонда Bezos Day One Fund в размере $2 млрд.

Средства фонда Bezos Day One Fund будут распределяться по двум направлениям: поддержка семей бездомных (подфонд The Day 1 Families Fund) и создание сети дошкольных учреждений для малоимущих (Day 1 Academies Fund).

Весьма примечательно, что анонс состоялся именно сейчас – на фоне сообщений о проблемах в корпоративной культуре и политике Amazon: курьеры компании жалуются журналистам на угрозы со стороны начальства, проблемы с выплатой зарплатой и отсутствие сверхурочных.

Ресурс CNBC обращает внимание на то, что ранее Джеффа Безоса часто критиковали за то, что он при своем уровне достатка слишком мало тратит на благотворительность. Напомним, в июле Безос стал самый богатым человеком в новейшей истории, побив рекорд Гейтса, а принадлежащая ему Amazon совсем недавно стала второй компанией с капитализацией свыше 1 трлн долларов. На момент написания этих строк Bloomberg оценивает состояние Безоса в $164 млрд, тогда как состояние Билла Гейтс, занимающего вторую строчку рейтинга богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index, составляет $98,6 млрд. При этом Билл Гейтс, известный своей добродетельностью, за все время перечислил на благотворительность больше $40 млрд.

Источник: Twitter Джеффа Безоса