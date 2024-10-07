«Джокер 2» дебютировал с неутешительными $40 млн в США за первый уикенд — на $56 млн меньше первого фильма

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» хоть и возглавил бокс-офис, но все же показал неутешительный результат.

По данным студии Warner Bros., лента собрала $40 миллионов в США за первые выходные, хотя некоторые аналитики оценивают сборы еще ниже. В то же время прогноз студии по международному прокату оправдался — $81,1 млн. В целом, мировые сборы составили $121,1 миллиона, что значительно меньше ожидаемых $140+ млн.

Для сравнения, в 2019 году оригинальный «Джокер» получил рекордные для октября $96,2 миллиона только на домашнем рынке. Для студии Warner Bros. такие сборы сиквела стали настоящей катастрофой, учитывая статус блокбастера и $200-миллионный бюджет картины.

Аналитики отмечают, что от сиквела ожидают сборов на уровне оригинала. Цифры «Джокера 2» вызывают тревогу, ведь ленте нужно заработать почти $450 млн, чтобы окупиться. Первый «Джокер» с $65-миллионным бюджетом собрал в мире $1,07 миллиарда, став самым прибыльным комиксным фильмом с рейтингом R.

Режиссер Тодд Филлипс превратил мрачную драму в фэнтезийный мюзикл, где Артур Флек в исполнении Хоакина Феникса знакомится со своей подружкой Харлин Квинзель (Леди Гага) во время заключения в клинике Аркгем. Но музыкальные номера в блокбастере оказались слишком смелыми для широкой аудитории. Лента получила только 33% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

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Источник: Deadline, Variety