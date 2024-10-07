Новости Кино 07.10.2024 в 10:14 comment views icon

«Джокер 2» дебютировал с неутешительными $40 млн в США за первый уикенд — на $56 млн меньше первого фильма

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новостей

«Джокер 2» дебютировал с неутешительными $40 млн в США за первый уикенд — на $56 млн меньше первого фильма

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» хоть и возглавил бокс-офис, но все же показал неутешительный результат.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

По данным студии Warner Bros., лента собрала $40 миллионов в США за первые выходные, хотя некоторые аналитики оценивают сборы еще ниже. В то же время прогноз студии по международному прокату оправдался — $81,1 млн. В целом, мировые сборы составили $121,1 миллиона, что значительно меньше ожидаемых $140+ млн.

«Джокер 2» дебютував з невтішними $40 млн у США за перший вікенд — на $56 млн менше за перший фільм

Для сравнения, в 2019 году оригинальный «Джокер» получил рекордные для октября $96,2 миллиона только на домашнем рынке. Для студии Warner Bros. такие сборы сиквела стали настоящей катастрофой, учитывая статус блокбастера и $200-миллионный бюджет картины.

Аналитики отмечают, что от сиквела ожидают сборов на уровне оригинала. Цифры «Джокера 2» вызывают тревогу, ведь ленте нужно заработать почти $450 млн, чтобы окупиться. Первый «Джокер» с $65-миллионным бюджетом собрал в мире $1,07 миллиарда, став самым прибыльным комиксным фильмом с рейтингом R.

Режиссер Тодд Филлипс превратил мрачную драму в фэнтезийный мюзикл, где Артур Флек в исполнении Хоакина Феникса знакомится со своей подружкой Харлин Квинзель (Леди Гага) во время заключения в клинике Аркгем. Но музыкальные номера в блокбастере оказались слишком смелыми для широкой аудитории. Лента получила только 33% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy.
Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні.
Зарееструватися

Рецензия на фильм «Джокер: Безумие на двоих» / Joker: Folie à Deux

Источник: Deadline, Variety

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить