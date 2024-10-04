Оценка «Джокер 2» упала до 38% на Rotten Tomatoes, а режиссер Тодд Филипс заявил, что «покончил с DC»

«Джокер 2» наконец-то дебютировал в прокате, а с премьерой появились и оценки зрителей на сайтах-агрегаторах рецензий — и они, мягко говоря, не радуют.

На Rotten Tomatoes аудитория поставила ленте скромные 37%, тогда как оценка критиков упала с начальных 60% до 38% — поэтому мнения зрителей и профильных сайтов почти совпали и различаются на процент.

В отзывах «Джокер 2» называют одноразовым, беспорядочным и вялым, хотя отмечают талантливую игру Гаги и Хоакина Феникса.

Первый «Джокер», кроме того, что принес Фениксу «Оскара», заработал в прокате более $1 млрд. Для сравнения, его оценки на Rotten Tomatoes: 68% от критиков и 89% от аудитории. Сиквелу, который обошелся в $200 млн (более чем вдвое превышает бюджет первой части), пророчат открытие в $140 млн по всему миру.

Тем временем режиссер обеих частей Тодд Филлипс уже заявил в интервью THR, что триквела не следует ожидать, как и отдельного спинофа о персонажке Гаги Харли Квинн (по крайней мере, с его режиссурой).

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«Я чувствую, что мое время во Вселенной DC закончилось на этих двух фильмах».

Сама Гага ранее говорила, что сценарий второго «Джокера» переписывали буквально на салфетках — по просьбе Хоакина Феникса:

«Мы очень часто сидели у Хоакина, просматривали сценарий, а потом просто разрывали его и переписывали заново».

Сиквел продолжает историю «Джокера» 2019 года и так же получил рейтинг R из-за сцен с «сильным насилием», «обсценной лексикой», а также «кратковременным полным обнажением». Хоакин Феникс повторяет роль Артура Флека, тогда как Леди Гага впервые примерила на себя роль его подружки. Ранее персонажку играла Марго Робби, однако певица изобразила «более взрослую версию» злодейки и проявила свои вокальные способности, поскольку сиквел позиционировался чем-то вроде мюзикла.