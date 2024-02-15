Джокер и Харли Квин поздравляют с Днем Валентина: Тодд Филлипс опубликовал фото Хоакина Феникса и Леди Гаги из будущего фильма

Режиссер фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс в День Святого Валентина поделился особым взглядом на Леди Гагу и Хоакина Феникса в роли Джокера и Харли Квина.

В официальном аккаунте Филлипса в Instagram режиссер опубликовал три изображения Феникса и Леди Гаги под прожекторами, приближенными сквозь решетку тюремной камеры и в танце на сцене, похожей на крыши Готема.

«Надеюсь, что ваш день полон любви», — написал Филлипс и напомнил подписчикам о премьере второго «Джокера» 4 октября.

Это не первый раз, когда Филлипс использует праздники, чтобы опубликовать изображение своего будущего фильма о Джокере. Учитывая, что есть еще восемь месяцев до выхода «Джокера 2» в кинотеатры, можно с уверенностью ожидать, что до старта просмотров будет больше изображений на праздничную тему

«Джокер: Безумие на двоих», как и предыдущий фильм, будет существовать отдельно от будущей вселенной DC Джеймса Анна и Питера Сафрана. Фильмы будут существовать исключительно в той вселенной, которую Сафран называет каноном DC Elseworlds. Также есть неподтвержденные сведения о том, что фильм станет мюзиклом.

Курс Business English для проджект-менеджерів. Курс на якому ви здолаєте всі бар’єри кроскультурної комунікації, навчитеся розв’язувати конфлікти, попереджати ризики та ефективно презентувати результати роботи іноземним стейкхолдерам. Більше про курс

Источник: IGN

Присоединяйся к конкурса авторов ИТС! Выигрывай крутые призы от наших партнеров Logitech - профессиональный игровой руль и низкопрофильные игровые клавиатуры.