«Джокер: Божевілля на двох‎» — режисер Тодд Філліпс оприлюднив нові зображення сиквелу з Хоакіном Феніксом та Леді Ґаґою

Тодд Філліпс привітав шанувальників «‎Джокера» із Різдвом, опублікувавши свіжі зображення Хоакіна Фенікса та Леді Ґаґи в образах Джокера та Гарлі Квін.

Фенікс повторює роль Джокера, яку виконав у фільмі 2018 року, тоді як Ґаґа вперше приміряє на себе роль його подружки. Перше фото показує ув’язненого лиходія, тоді як друге демонструє Квін поряд з Джокером, який вже має характерний грим.

«Бажаю всім веселих свят і прекрасного Нового року», — написав Філліпс у коментарі до фото.

Раніше роль Гарлі Квін зіграла Марго Роббі в таких фільмах, як «Загін самогубців» (2016), «Хижі птахи» (2020) і «Загін самогубців: Місія навиліт» (2021). Ґаґа тим часом має зобразити «більш дорослу версію» лиходійки та проявити свої вокальні здібності (оскільки фільм, як зазначав Філліпс, буде мюзиклом).

Продовження фільму про головного ворога Бетмена вперше підтвердили торік у червні, а у серпні Леді Ґаґа сказала, що приєдналась до проєкту. Співачка востаннє з’являлася на великому екрані у 2021 році, зігравши Патрицію Реджані у кримінальній драмі «Дім Ґуччі». Вона отримала «Золотий глобус» за роль у серіалі «Американська історія жахів: Готель» та була номінована на премію «Оскар» за найкращу жіночу роль у мюзиклі «Народження зірки» 2018 року (до речі, одним із продюсерів фільму був Тодд Філліпс).

На День Святого Валентина Філліпс опублікував спільний знімок Ґаґи та Фенікса, що обіймалися в образах лиходіїв.

Продовження Джокера як і сиквел «Бетмена» Метта Рівза, не буде пов’язане з новим кіновсесвітом Джеймса Ґанна та існуватиме поза його межами в категорії «Інші світи».

До акторського складу сиквела також увійшли Кетрін Кінер, Брендан Ґлісон і Зазі Бітц.

Фільм «Джокер: Божевілля на двох» має вийти в кінотеатрах 4 жовтня 2024 року.