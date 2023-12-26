Новини Кіно 26.12.2023 о 10:06 comment views icon

«Джокер: Божевілля на двох‎» — режисер Тодд Філліпс оприлюднив нові зображення сиквелу з Хоакіном Феніксом та Леді Ґаґою

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Катерина Даньшина

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Тодд Філліпс привітав шанувальників «‎Джокера» із Різдвом, опублікувавши свіжі зображення Хоакіна Фенікса та Леді Ґаґи в образах Джокера та Гарлі Квін.

Фенікс повторює роль Джокера, яку виконав у фільмі 2018 року, тоді як Ґаґа вперше приміряє на себе роль його подружки. Перше фото показує ув’язненого лиходія, тоді як друге демонструє Квін поряд з Джокером, який вже має характерний грим.

«Бажаю всім веселих свят і прекрасного Нового року», — написав Філліпс у коментарі до фото.

Раніше роль Гарлі Квін зіграла Марго Роббі в таких фільмах, як «Загін самогубців» (2016), «Хижі птахи» (2020) і «Загін самогубців: Місія навиліт» (2021). Ґаґа тим часом має зобразити «більш дорослу версію» лиходійки та проявити свої вокальні здібності (оскільки фільм, як зазначав Філліпс, буде мюзиклом).

«Джокер: Божевілля на двох‎» — режисер Тодд Філліпс оприлюднив нові зображення сиквелу з Хоакіном Феніксом та Леді Ґаґою1

Продовження фільму про головного ворога Бетмена вперше підтвердили торік у червні, а у серпні Леді Ґаґа сказала, що приєдналась до проєкту. Співачка востаннє з’являлася на великому екрані у 2021 році, зігравши Патрицію Реджані у кримінальній драмі «Дім Ґуччі». Вона отримала «Золотий глобус» за роль у серіалі «Американська історія жахів: Готель» та була номінована на премію «Оскар» за найкращу жіночу роль у мюзиклі «Народження зірки» 2018 року (до речі, одним із продюсерів фільму був Тодд Філліпс).

На День Святого Валентина Філліпс опублікував спільний знімок Ґаґи та Фенікса, що обіймалися в образах лиходіїв.

Продовження Джокера як і сиквел «Бетмена» Метта Рівза, не буде пов’язане з новим кіновсесвітом Джеймса Ґанна та існуватиме поза його межами в категорії «Інші світи».

До акторського складу сиквела також увійшли Кетрін Кінер, Брендан Ґлісон і Зазі Бітц.

Фільм «Джокер: Божевілля на двох» має вийти в кінотеатрах 4 жовтня 2024 року.

Леді Ґаґа в образі Гарлі Квінн — опубліковані фото зі знімального майданчика фільму «Джокер: Божевілля на двох»

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