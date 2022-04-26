E Ink анонсировала новое поколение гибкой цветной панели ePaper — Gallery 3. Она поддерживает стилус и обновляет страницу со скоростью до 500 мс

Компания E Ink представила свою новейшую цветную панель ePaper — E Ink Gallery 3. Она предлагает три цветовых режима, а также «быстрый» (со скоростью обновления страницы 500 миллисекунд). При использовании наилучшего цветового режима требуется 1,5 секунды для обновления. Также E Ink Gallery 3 способна переключаться между монохромными страницами за 350 миллисекунд. Разрешение панели было улучшено: плотность пикселей теперь составляет 300 на дюйм по сравнению со 150 в предыдущей модели.

E Ink Gallery 3 поддерживает ввод стилусом со скоростью до 30 миллисекунд для черно-белого и некоторых цветных режимов. E Ink оснастила панель новой передней подсветкой ComfortGaze, которая «обеспечивает безопасный просмотр в синем свете». Наконец, панель может работать при температуре до 50 градусов Цельсия.

Пока неизвестно, когда устройства с новой панелью поступят в продажу. Нет данных и о том, будут ли компании, такие как Amazon и Kobo, использовать E Ink Gallery 3 в своих электронных книгах следующего поколения

E Ink планирует продемонстрировать Gallery 3 на California Display Week, которая стартует 10 мая.



