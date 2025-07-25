E-кирпич: MIT будет производить электропроводящие термостойкие блоки для возобновляемой энергетики

Американская компания Electrified Thermal Solutions, ранее входившая в состав Массачусетского технологического института (MIT), подписала соглашение с HWI по производству электрического кирпича или E-bricks, который способен хранить и отдавать большие объемы тепла из электричества с использованием возобновляемых источников.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Цель заключается в масштабировании промышленного производства тепловой батареи Joule Hive производства Electrified Thermal. Эта батарея проводит электричество и сохраняет его в виде тепла при температуре 1800°C, чего достаточно для обеспечения наиболее энергоемких промышленных процессов, включая производство стали, стекла и цемента.

Компания HWI входит в состав Calderys, одного из старейших поставщиков огнеупорных материалов в США. Электрические блоки позволяют заводам отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии, не жертвуя производительностью или надежностью и при меньших затратах.

Разработанная в MIT технология сочетается с 160-летним опытом HWI в области создания огнеупорных материалов. Электрические блоки будут производиться на предприятиях HWI в США. Компания Electrified Thermal рассчитывает, что ее первая коммерческая система Joule Hive будет запущена в эксплуатацию в этом году. К 2030 году бостонский стартап планирует производить в промышленности 2 гигаватта тепловой энергии.

«Промышленное теплоснабжение — одно из самых сложных направлений в мировых усилиях по борьбе с изменением климата. Большинство энергии, используемой для этого во всем мире, по-прежнему поступает из ископаемого топлива. Наше партнерство с HWI превращает то, что могло бы стать узким местом в производстве, в мощное преимущество», — отметил гендиректор и соучредитель Electrified Thermal Дэниел Стек.

В HWI называют E-brick от Electrified Thermal настоящим прорывом. Этот кирпич не только обеспечивает необходимую заказчикам термическую устойчивость, но и одновременно генерирует тепло для поддержания производственных процессов.

«Используя нашу обширную глобальную сеть, глубокие познания в области огнеупорных материалов и налаженные цепочки поставок, мы имеем все возможности для поддержки разработки и быстрого масштабирования производства электрокирпича. Это сотрудничество тесно связано с нашей более широкой инновационной стратегией и позволяет нам эффективно реагировать на спрос со стороны отраслей, переходящих на более чистые энергетические решения», — подчеркнул вице-президент по инновациям и технологиям Calderys Group Бруно Тоузо.

Источник: electrek