Альтернатива кондиционеру — новая краска, которая «потеет», эффективно поглощает тепло

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Исследователи из Сингапура создали специальную краску, эффективно поглощающую тепло даже в условиях высокой влажности.

Эта краска способна значительно сократить потребность в кондиционировании помещений и способна сохранять внешний вид в течение многих лет. Ключевой проблемой охлаждения в зонах с высокой влажностью воздуха является водяной пар, который удерживает тепло. Поэтому системы кондиционирования воздуха в помещениях должны противодействовать как температуре снаружи, так и скрытому теплу из-за повышенной влажности воздуха.

В настоящее время для коммерческого использования уже созданы краски с радиационными охлаждающими свойствами, отводящими тепло от поверхностей, и краски, отражающие солнечный свет от поверхностей, не позволяя им нагреваться. Разработанная сингапурскими учеными краска на основе цемента сочетает в себе свойства радиационного охлаждения, отражения солнечного света и испарительного охлаждения.

Краска имеет пористую структуру для удержания воды и медленного ее испарения, подобно тому, как потеет тело человека. Ученые проверили собственную разработку, покрасив три дома.

Один дом был окрашен обычной белой краской, второй — краской с радиационным охлаждением, последний — инновационной краской. Исследователи отметили, что их краска позволила сократить расходы электроэнергии системами кондиционирования воздуха в доме на 30-40%. Это стало возможным благодаря испарительному охлаждению, а также сильному отражению солнечного света: она отразила 88-92% солнечного света.

Уже через 2 года жаркой и дождливой погоды краски на первых двух домах пожелтели, тогда как краска на основе цемента оставалась белой благодаря наночастицам, добавленным в формулу для улучшения отражающих свойств.

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Это может помочь снизить высокий показатель в 60% энергии, которую здания тратят для охлаждения внутренних помещений, особенно в более теплых местах, таких как Сингапур и страны Ближнего Востока. По словам исследователей, это также может помочь бороться с так называемым эффектом острова тепла, который влияет на густонаселенные городские районы, где здания и дороги поглощают и повторно излучают тепло, вызывая повышение температуры.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science

Источник: New Atlas

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