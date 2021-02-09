E3 2021 может пройти в цифровом формате, ESA планирует «трансформировать» игровую выставку

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Организация Entertainment Software Association анонсировала, что выставка E3 2021 состоится в этом году, но она будет проходить в цифровом формате. Мероприятие планируется провести в промежуток времени с 15 по 17 июня.

«Мы можем подтвердить, что трансформируем E3 в 2021 году», — заявил представитель ESA. «И скоро поделимся подробностями о том, как мы объединяем мировое сообщество видеоигр».

Согласно имеющейся информации, ESA планирует провести несколько двухчасовых основных сессий с игровыми партнёрами, шоу вручения наград, ночь предварительного просмотра 14 июня, а также несколько небольших трансляций от различных издателей игр и партнёров.

Трансляции также планируется дополнить анонсом для СМИ за неделю до мероприятия. Кроме того, демонстрационные версии игр, которые должны появиться на E3 2021, будут выпущены на потребительских платформах. ESA также позволит компаниям-партнёрам удалённо транслировать демоверсии игр во время «тысяч» запланированных встреч.

Отметим, это предварительный план, который ещё должен быть одобрен членами Entertainment Software Association. Обычно мероприятие было E3 было крупнейшим игровым событием в отрасли. Но в последние годы некоторые крупные издатели, такие как Sony, решили полностью пропустить выставку в пользу проведения своих собственных мероприятий примерно в ту же неделю, когда обычно проводится E3.

Источник: The Verge