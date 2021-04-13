ЄБА закликає КМДА запровадити видачу спецперепусток для громадського транспорту в діджитал форматі





У Європейській бізнес асоціації (ЄБА) зазначили, що виданих 500 тис. спецперепусток для громадського транспорту Києва не вистачило для всіх представників критичної інфраструктури. Саме тому ЄБА закликає КМДА запровадити видачу спецперепусток в діджитал форматі.

«Вже тиждень на Київщині триває жорсткий карантин і, за отриманою зі ЗМІ інформацією, жорсткі обмежувальні заходи, імовірно, можуть бути продовжені до травневих свят. Бізнес із розумінням ставиться до введення обмежувальних заходів, адже життя та здоров’я населення є головним пріоритетом. Водночас, подив викликають регуляції, які встановлюються владою, однак, на жаль, чомусь виконуються неналежним чином, що негативно вливає і на роботу компаній» — розповіли в ЄБА.

До прикладу, йдеться про систему видачі перепусток, яких, за інформацією компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, у Києві не вистачає для співробітників критичної інфраструктури (виробників продуктів харчування, аптек, тощо).

Наразі деякі представники критичної інфраструктури зазначають, що взагалі не отримали перепусток, а деякі – отримали не в кількості, необхідній для забезпечення роботи підприємств. Водночас, не для всіх зрозумілим залишається принцип їх видачі, за якого одні підприємці отримують перепустки, а інші – ні.

Більше того, як повідомили компаніям-членам Асоціації в КМДА, кількість перепусток до видачі вичерпана, тож вже наприкінці минулого та цього тижня жоден бізнес перепусток більше не отримає.

«Безумовно, у зв’язку із введенням жорсткого локдауну на місцеві органи влади лягло колосальне навантаження. Проте, це жодним чином не має означати, що можна нехтувати ефективністю роботи, або ж принципами чесності та прозорості в роботі. В скрутні часи влада та бізнес мають йти пліч-о-пліч аби вистояти. Тож бізнес сподівається, Києву вдасться стати прикладом ефективної роботи та діалогу з бізнесом, який наразі відбувається досить непросто» — зазначили в ЄБА.

Тому, Європейська Бізнес Асоціація закликає Київську міську адміністрацію відреагувати на дану ситуацію та зробити процедуру видачі спецперепусток для громадського транспорту ефективною та прозорою, як варіант, запровадити її в діджитал форматі.

Нагадаємо, що за словами мера в Києві видали 500 тис. спецперепусток:

закладам охорони здоров’я та фармацевтики – 152 тис. спецквитків ;

; сфері промисловості (підприємствам з виробництва та реалізації продуктів харчування, оборонної галузі, машинобудування) – 104 тис. ;

; центральні органи виконавчої влади, державні та комунальні установи та організації — 81 тис. ;

; військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці, органи судової системи – 72 тис. ;

; підприємства житлово-комунального господарства – 46 тис. ;

; працівникам ЗМІ – 4,7 тис. ;

; закладам культури, релігійної та ритуальної сфери – 2,7 тис.

Джерело: ЄБА