EcoFlow Delta Pro 3 — зарядная станция мощностью 4 кВт и емкостью 12 кВт-ч по цене $3,7 тыс.

EcoFlow выпустил новую портативную зарядную станцию Delta Pro 3, которую можно масштабировать, чтобы обеспечить энергией весь дом во время отключения электроэнергии. Также ее можно использовать для других целей, например питания электрической системы фургона, автодома, вечеринки на пляже или подзарядки электромобиля.

Delta Pro 3 улучшает версию Delta Pro благодаря еще большей емкости батареи, более мощным входам и выходам, сниженному уровню шума и более широкой колесной базе, что должно облегчить перемещение этого устройства весом 52 кг.

Как домашнее резервное решение EcoFlow Delta Pro 3 может масштабироваться от 4 кВт-ч (одна литий-железо-фосфатная батарея) до 12 кВт-ч при добавлении двух расширительных батарей такой же емкости. Устройство поддерживает устройства с рабочим напряжением 120 В и 240 В, а также обеспечивает выходную мощность до 4000 Вт (пиковая мощность 8000 Вт). Этого достаточно для питания почти любого прибора в доме, включая индукционные плиты и печи, системы охлаждения и обогрева, колодезные насосы и холодильники.

Если этого будет недостаточно, можно объединить до трех блоков Delta Pro 3 и подключить их к EcoFlow Smart Home Panel 2, что обеспечит выходную мощность до 12 кВт и суммарную емкость до 36 кВт-ч. Этого достаточно для питания среднестатистического дома в США в течение полутора дней или гораздо дольше, если питать только важные устройства.

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Delta Pro 3 также может выступать как замена шумным (но гораздо более дешевым) дизель-генераторам. Для этого устройство надо подключить непосредственно к домашнему контуру через входной щиток или ручной переключатель. Новинка имеет рейтинг IP65, поэтому ее следует защищать во время дождя.

Зарядную станцию EcoFlow Delta Pro 3 можно заряжать несколькими различными способами, включая солнечные панели мощностью 1000 Вт и 1600 Вт, настенные розетки переменного тока на 1800 Вт (120 В) или 3000 Вт (240 В), зарядное устройство для электромобилей Level 2 (с адаптером) на 4000 Вт или генератор EcoFlow Dual Fuel Generator. Ее также можно заряжать в автомобиле в сочетании с EcoFlow Alternator Charger (800 Вт) или очень медленно от прикуривателя 12 В. Станция также поддерживает многоисточниковую зарядку, сочетая несколько входов вместе для быстрой зарядки мощностью до 7000 Вт.

Вне дома Delta Pro 3 также можно использовать для питания фургонов и автодомов. Зарядная станция имеет розетку TT-30R, которая обеспечивает ток 120 В / 30 А для питания всей электрической системы автомобиля, включая тяжелые нагрузки, такие как кондиционер и микроволновая печь. DP3 также имеет порт Anderson 12 В / 30 А для питания низковольтных устройств постоянного тока, таких как освещение, USB-розетки и портативный холодильник.

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Зарядная станция EcoFlow Delta Pro 3 унаследовала от Delta Pro Ultra улучшенную систему управления температурой. Благодаря этому она издает шум менее 30 дБ при мощности менее 2000 Вт.

Цена EcoFlow Delta Pro 3 составляет $3699 или $6298 за комплект с одной батареей расширения. При заказе до 23 июля действуют льготные цены $3199 и $5498 соответственно. Продажи в Европе начнутся в сентябре.

Источник: The Verge

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