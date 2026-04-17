Bluetti представила зарядную станцию FridgePower $759: до 4 дней работы холодильника

Bluetti запустила на Kickstarter кампанию для финансирования выпуска новой зарядной станции FridgePower с акционной ценой на старте. Главная идея заключается в том, чтобы обеспечить стабильное питание бытовых холодильников во время отключений. Хотя для питания других устройств она тоже подойдет, форма оптимизирована для совместного использования именно с холодильниками.





Характеристики Bluetti FridgePower

Устройство получило батарею емкостью 2016 Вт-ч и выдает до 1800 Вт мощности. При необходимости систему можно расширить до 8064 Вт-ч, подключив три дополнительных модуля BlueCell 200. В такой конфигурации, по данным компании, станция способна обеспечить до четырех дней автономной работы.

FridgePower сделали максимально компактным для своего класса. Габариты составляют 580×350×75 мм, а вес — около 17,3 кг. Формат «подключил и работает» позволяет быстро интегрировать устройство в домашнюю технику без сложной настройки.





Инженеры использовали аккумулятор типа LiFePO₄, рассчитанный на 4000 циклов зарядки. Зарядная станция поддерживает быстрое переключение в режим бесперебойного питания (UPS) за 10 мс, что позволяет избежать сбоев во время внезапных отключений.

Bluetti FridgePower рассчитана на сложные условия работы. Она стабильно работает при температурах до -20°C. Управление доступно через фирменное мобильное приложение Bluetti, где можно изменять настройки и отслеживать работу системы. Альтернатива — магнитный экран Display 1 с подробной информацией. Также предусмотрено голосовое управление через Amazon Alexa, Google Home и Home Assistant.

Цена

На старте цена Bluetti FridgePower составляет от $759 за базовую версию. Доступны и комплекты: Plus (станция + 1 батарея) за $1398, Pro (2 батареи) за $2097 и Max (3 батареи) за $2699. Продажи уже открыты на Kickstarter, а первые поставки ожидаются в начале июня.

Источник: notebookcheck