«Эффект парадокса» ─ трейлер боевика с украинкой Ольгой Куриленко в главной роли

Через месяц в прокат в кинотеатрах Украины выходит фильм «Эффект парадокса». Это смесь экшена, боевика и триллера, главную роль в котором исполнила украинская актриса Ольга Куриленко.

В фильме «Эффект парадокса» речь идет о том, как бывшая наркоманка, а ныне мать, работает на нескольких работах, чтобы содержать дочь. Но однажды она случайно становится свидетелем убийства. Теперь она вынуждена сотрудничать с коррумпированным полицейским, который взял ее дочь в заложники. Парадоксально, но он сам перешел черту закона, только для того, чтобы спасти своего сына. Пока их интересы совпадают, но спасти обоих детей кажется просто невозможным.

Картину снял режиссер Скотт Вейнтроб при участии студии Iervolino & Lady Bacardi Entertainment. Главные роли исполнили Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Хитмен»), Харви Кейтель («Криминальное чтиво», «Отель «Гранд Будапешт») и другие.

Фильм «Эффект парадокса» можно будет посмотреть в кинотеатрах Украины, начиная с 27 июня 2024 года.