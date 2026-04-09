Новости Кино 09.04.2026 comment views icon

Объявлена программа Каннского кинофестиваля: кто претендует на Золотую пальмовую ветвь

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Оголошено програму Каннського кінофестивалю: хто претендує на Золоту пальмову гілку

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу показов и назвали ключевых претендентов на Золотую пальмовую ветвь.


Среди ведущих режиссеров, чьи новые работы представлены на фестивале, действующие лауреаты главной награды Канн Кристиан Мунджиу и Хирокадзу Коре-еда, а также оскароносный иранский режиссер Асгар Фархади и известный независимый американский режиссер Айра Сакс.

Интересно, что 65% фильмов конкурсной программы производства Франции, Испании и Японии. Лента Айры Сакса «Мужчина, которого я люблю» — единственный американский фильм, который поборется за главную награду.

Как сообщил председатель фестиваля Тьерри Фремо, действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов. Лента повествует об эпидемии СПИДа. Сценарий написан Айрой Саксом и Маурисио Захариасом. Главные роли исполняют Рами Малек, Том Стерридж, Лютер Форд, Ребекка Холл и Эбон Мосс-Бахрах.


Иранский режиссер Асгар Фархади представит фильм «Параллельные истории», снятый им в прошлом году в Париже. Официальный синопсис ленты пока не представили. Известно, что среди актеров Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нине и Адам Бесса. Это первый полнометражный фильм Фархади после ленты «Герой», которая получила Гран-при в Каннах в 2021 году.

Япония в конкурсной программе представлена фильмом Хирокадзу Коре-еда об искусственном интеллекте «Овцы в коробке». На пальмовую ветвь также претендуют южнокорейская научно-фантастическая лента «Надежда» с Майклом Фассбендером, Алисией Викандер, Хойон и Тейлор Рассел в главных ролях, а также новая работа румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд» с Себастьяном Стеном и Ренате Рейнсве в главных ролях.

В то же время Педро Альмодовар готовится представить свой новый фильм «Горькое Рождество». Ожидается, что программу также расширят лентами «Чертов ублюдок» Вернера Герцога и «Бумажный тигр» Джеймса Грея.

В программе «Особый взгляд» также покажут новую работу американского режиссера Джейн Шенбрун «Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма». После успеха предыдущей ленты Шенбрун «Я видела свечение телевизора», это самый обсуждаемый на фестивале независимый режиссер.

Спецпроекты
За пределами конкурсной программы ожидается показ нового фильма Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад» и новой работы Стивена Содерберга «Джон Леннон: Последнее интервью», а также документалки Рона Говарда «Аведон»

Откроет кинофестиваль фильм «Электрическая Венера» Пьера Сальвадори

В общем в конкурсную программу вошли:

  • «Минотавр» (Minotaur), Андрей Звягинцев
  • «Моя любовь» (The Beloved), Родриго Сорохоен
  • «Мужчина, которого я люблю» (The Man I Love), Айра Сакс
  • «Батькивщина» (Fatherlan), Павел Павликовский
  • «Мельница» (Moulin), Ласло Немеш
  • «История ночи» (Histoire de la nuit), Леа Мисиус
  • «Фьорд» (Fjord), Кристиан Мунджиу
  • «Наше спасение» (Notre salut), Эмманюэль Марр
  • «Нежный монстр» (Gentle Monster), Мари Кройцер
  • «Записки Наги» (Nagi Notes), Кодзи Фукада
  • «Надежда» (Hope), На Хон-джин
  • «Овцы в коробке» (Sheep in the Box), Хирокадзу Корээда
  • «Гаранс» (Гаранс), Жанна Эрри
  • «Неизвестный» (The Unknown), Артур Арари
  • «Внезапно» (All of a Sudden), Рюсуке Хамагути
  • «Воображаемое приключение» (The Dreamed Adventure), Валеска Гризебах
  • «Трус» (Coward), Лукас Донт
  • «Черный шар» (La Bola Negra), Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво
  • «Жизнь женщины» (A Woman’s Life), Шарлин Буржуа-Таке
  • «Параллельные истории» (Parallel Tales), Асгар Фархади
  • «Горькое Рождество» (Bitter Christmas), Педро Альмодовар

Программа «Особый взгляд»

  • «Самая сладкая» (La más dulce), Лайла Марракеш
  • «Клубный тусовщик» (Club Kid), Джордан Фестман
  • «Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма» (Teenage Sex and Death at Camp Miasma), Джейн Шенбрун
  • «Каждый раз» (Everytime), Сандра Вольнер
  • «В июне меня уже не будет» (I’ll Be Gone in June), Катарина Ривилис
  • «Вчера глаз не спал» (Yesterday the Eye Didn’t Sleep), Ракан Маяси
  • «Плавление» (The Meltdown), Мануэла Мартелли

Вне конкурса

  • «Ее личный ад» (Her Private Hell), Николас Виндинг Рефн
  • «Бриллиант» (Diamond), Энди Гарсия
  • «Карма» (Karma), Гийом Кане
  • «Объект преступления» (Objet du deli), Аньес Жауи
  • «Де Голль: железный век» (De Gaulle: L’Age de Fer), Антонин Бодри

Специальные показы

  • «Джон Леннон: Последнее интервью» (John Lennon: The Last Interview), Стивен Содерберг
  • «Аведон» (Avedon), Рон Говард
  • «Выжившие после Че» (Les Survivants du Che), Кристоф Ревель
  • «Чудесные утра» (Les Matins Merveilleux), Авриль Бессон

Ночные сеансы

  • «Эластичный Рим» (Roma Elastica), Бертран Мандико
  • «Полный Фил» (Full Phil), Кантен Дюпье
  • «Колония» (Colony), Ен Сан-хо
  • «Королева Джим» (Jim Queen), Николя Атан и Марко Нгуен
  • «Сангвиник» (Sanguine), Марион Ле Королер

Каннские премьеры

  • «Ночной автобус «Пропеллер» в один конец» (Propeller One-Way Night Coach), Джон Траволта
  • «Кокуродзе: самурай и пленник» (Kokurojo: The Samurai and the Prisoner), Киеси Куросава

Источник:Deadline

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить