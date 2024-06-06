Эксперимент удался. Украинская YouScan повторно вводит четырехдневный график работы

Украинская компания YouScan возвращается к четырехдневному рабочему графику на летний период. Делают это уже второй раз — в прошлом году «четырехдневку» ввели как реакцию на майские обстрелы и истощение команды.

Об этом сообщил DOU со ссылкой на Chief People Officer компании Галину Марчук.

Новый график ввели после eNPS-опроса, в котором это была наиболее желаемая опция среди сотрудников.

«В конце лета подвели итоги — четырехдневка никак не сказалась на производительности. Хотя мы были готовы к ее проседанию на этот период. Но по факту результаты были хорошими, ни один клиент не обделен вниманием. Зато уровень счастья команды вырос очень заметно, еще до завершения прошлого лета все начали спрашивать, нельзя ли так всегда. Поэтому мы пообещали, что следующим летом обязательно повторим. Уже с нового года внесли в календарь на этот год и очень ждали», — поделилась Галина Марчук.

Как отметила Галина, сотрудники YouScan чаще всего упоминали четырехдневную рабочую неделю в опросе о победах и фейлах 2023 года. А также в майском eNPS-опросе в мае. Поэтому в этом году компания решила повторить прошлогодний опыт.

Сообщается, что все сотрудники (и в Украине, и за рубежом) перейдут на четырехдневный график.

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Как будут сочетаться четырехдневный график и отключение света

Галина Марчук объяснила, что под отключение света YouScan отдельно не адаптируется. В офисе компании есть генератор, а дома большинство сотрудников еще прошлой зимой все оборудовали к работе во время обесточивания. Сейчас в Украине находится 42 работника компании.

«По пятницам в отделе success и support есть дежурство, чтобы критические запросы от клиентов не остались без внимания. По очереди один из сотрудников будет оставаться на связи, а потом может в другой день отдохнуть. Оплата и бенефиты на этот период не меняются», — рассказала Галина.

YouScan — это платформа по мониторингу и аналитике социальных медиа и онлайн-СМИ, которая работает на основе искусственного интеллекта и имеет ведущие возможности распознавания изображений, помогает бизнесам изучать мнения пользователей, находить важные инсайты и управлять репутацией.