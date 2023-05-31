Новости Игры 31.05.2023 в 21:22

Онлайн-магазин Electronic Arts наконец-то добавил оплату в гривнах

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Онлайн-магазин Electronic Arts наконец-то добавил оплату в гривнах

Этот день настал! После неоднократных просьб со стороны игрового сообщества и Минцифры Electronic Arts наконец-то реализовала возможность для украинцев рассчитываться за покупки гривнами. Теперь цены в сервисах EA отражаются в гривнах.

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Electronic Arts тепер показывает цены в гривне

Так, в магазине EA цены на игры фигурируют в гривнах. Также в гривнах указываются цены и в настольном приложении EA App для ПК. Хотя украинской локализации интерфейса программы все еще нет. Кроме того, цены на оформление подписки на сервис EA Play тоже отражаются в украинской национальной валюте. Для оплаты заказа нужно будет использовать банковскую карту. Российские платежные сервисы отныне не предлагаются пользователям из Украины.

Electronic Arts тепер показывает цены в гривне

Скорее всего, цены в гривне, указанные на торговых площадках EA, еще не окончательны. Они могут корректироваться в будущем.


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