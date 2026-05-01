Экранизация Battlefield как "яблоко раздора" для Голливуда: Netflix, Sony и Warner Bros. в битве за права на фильм

Пять крупных студий Голливуда одновременно борются за права на экранизацию Battlefield, и ставки очень серьезные.





По данным The Wrap, в торгах участвуют Netflix, Warner Bros., Sony, Universal и Amazon MGM. Режиссером фильма должен стать Кристофер МакКуори, известный серией «Миссия невыполнима», а продюсером — и потенциально исполнителем главной роли — Майкл Б. Джордан. EA и команда МакКуори сами предложили проект студиям в поисках лучшего предложения.

Каждый участник торгов имеет свои резоны. Netflix обычно не является фаворитом для кинотеатральных релизов — но в последнее время активно пытается доказать обратное: в этом году студия выпускает первый фильм о Нарнии от Греты Гервиг в IMAX. Чтобы победить в торгах, Netflix может предложить МакКуори театральный релиз в качестве уступки.

Warner Bros. находится в процессе слияния с Paramount, которая выпустит фильм по Call of Duty в 2028 году. Если сделка состоится — два крупнейших конкурирующих шутера могут оказаться под одной крышей. Кроме того, Warner Bros. хорошо знает Джордана: «Грешники» (Sinners) 2025 года стали для актера большим триумфом и принесли ему первую премию «Оскар».





Amazon MGM поддерживает Джордана еще со времен серии «Крид». Сейчас студия также финансирует его новую версию «Аферы Томаса Крауна», премьера которой запланирована на март 2027 года. Четвертый «Крид» также в планах.

Sony глубоко погружена в игровые адаптации через PlayStation Productions и сейчас разрабатывает фильмы по Resident Evil, Bloodborne, Helldivers, Metal Gear Solid і The Legend of Zelda. Battlefield органично вписывается в этот портфель.

Universal выглядит наименее очевидным кандидатом: единственный совместный проект с МакКуори — провальный перезапуск «Мумии» 2017 года. Игровая линейка студии ориентирована на семейную аудиторию (Mario, Donkey Kong), тогда как Battlefield — это взрослый боевик.

Мы ранее писали, что Battlefield 6 вышла и сразу побила рекорд онлайна в Steam — франшиза снова на пике популярности, что делает ее кинопотенциал особенно привлекательным.

Если фильм выйдет и будет иметь успех — он может запустить новую кинофраншизу. И тогда противостояние Battlefield против Call of Duty развернется не только в игре, но и на большом экране.

Источник: The Wrap