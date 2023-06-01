Тернопольская ELEEK создала электробагги для ВСУ: скорость до 55 км/ч, запас хода до 150 км, цена около $10 тыс.

Украинская компания Eleek, известная благодаря выпуску электровелосипедов, создала новое транспортное средство для нужд ВСУ. Компания разработала легкое двухместное багги и продемонстрировала его на выставке ComAutoTrans 2023.

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Новое багги Eleek имеет два электромотора мощностью по 6 кВт каждый, приводящие в движение задние колеса. Встроенный аккумулятор емкостью 9 кВтч обеспечивает автономность до 150 км. Зарядка аккумулятора занимает около 3 часов. Благодаря съемной конструкции батарею можно подключить к внешним потребителям, например электроинструменту или приборам освещения. Максимальная скорость движения составляет 55 км/ч.

Электрическое багги Eleek может использоваться для перевозки двух человек, а также грузов или раненых бойцов. Для этого передний трубчатый багажник имеет выдвижные секции по обе стороны, что позволяет закрепить на нем носилки. Вес транспортного средства составляет всего 240 кг.

Eleek показала на выставке ComAutoTrans 2023 прототип своего электробагги. По предварительным расчетам, серийная версия может стоить около $10 тыс.

Источник: autocentre