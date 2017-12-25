Электрический кроссовер Jaguar I-Pace поступит в продажу по цене от €82 тыс.

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В 2018 году начнётся производство электрического кроссовера Jaguar I-Pace. И цена этого электромобиля окажется более доступной, по сравнению с Tesla Model X.

Окончательные технические характеристики электрокроссовера Jaguar I-Pace 2018 пока ещё не объявлены. Но они мало будут отличаться от параметров концепта. Напомним, предсерийный вариант оснастили парой электромоторов общей мощностью 400 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4 с. Аккумуляторная батарея ёмкостью 90 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 500 км. Пополнить её заряд на 80% от полной ёмкости можно всего за полтора часа.

Теперь перейдём к цене электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Базовая версия получит полностью светодиодную оптику, 18-дюймовые литые диски и мощную аудиосистему Meridian. Такая модификация оценивается в €82 тыс. Версия Jaguar I-Pace HSE стоимостью €97 тыс. дополнительно предложит покупателям кожаный салон, электропривод и подогрев передних сидений, матричные фары и 20-дюймовые диски. Топовая модификация First Edition будет стоить €106 тыс. В данном случае сообщается о наличии пневмоподвески, панорамной крыши и проекционного дисплея.

Источник: Autocentre.ua