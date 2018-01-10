Электрический мультикоптер Volocopter впервые поднялся в воздух в США, его создатели рассчитывают запустить летающее такси в эксплуатацию уже через 5 лет

Электрический мультикоптер Volocopter, разработанный одноименным немецким стартапом, поучаствовал в презентации Intel в рамках выставки CES 2018. При этом летающее такси не просто слегка приподнялось над сценой во время выступления главы Intel Брайана Кржанича, этому прозорливому IT-специалисту также дали возможность самостоятельно подняться в воздух в пустом ангаре.

Отметим, что мультикоптер Volocopter впервые смог показать свои возможности в США, до этого он взлетал только у себя на родине в Германии (где сумел привлечь 25 млн евро от Daimler AG и других местных инвесторов), а также в Дубае, где власти планируют использовать его в качестве автономного летающего такси (если, конечно, модели удастся с честью пройти все тестовые испытания).

Одним из самых интересных заявлений представителей стартапа на CES 2018 стала информация о том, что Volocopter рассчитывает начать перевозить пассажиров на коммерческой основе уже в ближайшие пять лет.

Напомним, что Volocopter оснащается 18 роторами, которые питаются от 9 раздельных аккумуляторных батарей (одна батарея на два противолежащих ротора). Таким образом, если даже возникнет проблема с одним-двумя аккумуляторами, то это не должно привести к аварийной ситуации.

Заряда батарей хватает всего на 30 минут полета на расстояние максимум 30 км, однако мультикоптер оснащается сменным блоком аккумуляторов, что позволяет заменить разряженный набор на заряженный всего за 3-5 минут. В данный момент процесс смены батарей осуществляется в ручном режиме, однако в будущем разработчики собираются автоматизировать данный процесс с помощью роботов.

Источник: Engadget