Глава Intel знал об уязвимости в процессорах, когда в прошлом году продал почти все принадлежащие ему акции компании

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К проблеме уязвимостей в современных процессорах сейчас приковано максимум внимания пользователей во всем мире. И вот сейчас выяснился еще один весьма занимательный факт об Intel, а точнее о ее гендиректоре Брайане Кржаниче.

Исследователи Google Project Zero уведомили Intel и остальных о факте существования уязвимости еще 1 июня 2017 года. И представитель Intel подтвердил это ресурсу Business Insider.

Это означает, что, продавая 29 ноября 2017 года свои акции Intel (прямыми сделками и с использованием опционов) на общую сумму $24 млн, глава компании Брайан Кржанич уже знал о проблеме.

Что еще интереснее, Кржанич продал почти все акции Intel, оставил себе минимальный пакет в размере 250 тыс. акций, который он обязан иметь в соответствии с трудовым договором.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказались от комментариев касательно возможного начала расследования по этому поводу.

Представитель Intel заявил, что эта сделка никак не связана с уязвимостями в процессорах компании, она была заключена в рамках стандартного плана продажи акций.

И все же определенные вопросы она вызывает. Дело в том, что во избежание обвинений в инсайдерской торговле руководители публичных компаний обычно заранее согласовывают с комиссией планы по продаже акций в соответствии с правилом Rule 10b5-1(c). Так вот, согласно документам SEC, Кржанич составил план 30 октября. То есть, на тот момент он уже знал об уязвимости. В то же время представитель Intel категорически отрицает связь между этими двумя событиями, так что, возможно, – это, действительно, лишь совпадение.

Между тем, на закрытии торгов на бирже NASDAQ в среду, 03 января, акции Intel упали в цене на 3,39 %, – до $45,26 за штуку. После закрытия сессии падение продолжилось.

Источник: Business Insider