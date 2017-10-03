Электробайк DelFast eBike уже собрал на Kickstarter $120 тыс., самая популярная версия — Prime с максимальным запасом хода

Украинский электробайк DelFast eBike преодолел на Kickstarter отметку в $100 тыс, более чем вдвое превысив запланированую планку, в честь чего расширил доступную палитру цветов. Бэкеры проекта смогут бесплатно выбрать для любой из трех версий электробайка понравившийся цвет из шести вариантов: Jet Black, Platinum, Sapphire Blue, Amber, Ruby Red, and Emerald Green.

Напомним, что младшая модель Lite весом 27 кг получила электродвигатель мощностью 750 Вт и батарею на 28 Ач, что позволяет ей разгоняться до 42 км/ч и проезжать 180 км от одного заряда. Базовая версия Prime весит уже 43 кг, зато может похвастать двигателем мощностью 1000 Вт и батареей на 64 Ач, что позволяет ей выдавать 55 км/ч скорости и 380 км дистанции.

И наконец самая дорогая версия Top весит 62 кг и обладает мощным двигателем на 5000 Вт, но менее емкой, чем у Prime батареей на 50 Ач — в итоге, он может разгоняться до 80 км/ч, но имеет запас хода 280 км (на 100 км меньше, чем у Prime).

Бюджетная версия Lite стоит от $2449 до $3489 (в розницу — $4160), базовая Prime — от $2989 до $4289 (в розницу — $5180) и топовая Top — от $3829 до $5879 (в розницу — $6890). На данный момент самые привлекательные предложения в рамках Super Early Bird закончились для всех трех версий, а самым популярным стал DelFast eBike Prime — в него вложились 19 покупателей, и сейчас самый доступный ценник для этой версии составляет $3589.

Отметим, что на момент публикации DelFast eBike собрал на Kickstarter $119,778 средств силами 52 бэкеров, при этом до окончания кампании остается 28 дней.

Источник: DelFast