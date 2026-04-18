Коллекционная карточная игра «Cyberpunk Trading Card Game» от издательства WeirdCo официально завершила свою краудфандинговая кампания установив новый исторический максимум для платформы Kickstarter. Проект, созданный по официальной лицензии CD Projekt RED, привлек более 25 миллионов долларов от десятков тысяч бекеров.





Кампания стартовала невероятно мощно: начальная цель в 100 000 долларов была достигнута всего за пять минут после запуска. Уже за первые сутки сборы превысили отметку в 8 миллионов долларов, что сразу вывело игру в лидеры сегмента настольных развлечений.

Благодаря такому результату «Cyberpunk TCG» официально стала самой кассовой игрой в истории Kickstarter. Она сместила с первого места предыдущего рекордсмена — ролевую игру «Cosmere» по вселенной Брэндона Сандерсона, которая в 2024 году собрала 15,1 миллиона долларов.

Игра охватывает как события оригинальной «Cyberpunk 2077» так и популярного аниме-сериала «Edgerunners». В колодах появятся знакомые герои: Ви, Джонни Сильверхенд, Дэвид Мартинес, Люси и Ребекка. Разработчики обещают глубокую механику, которая передает атмосферу наемничества и корпоративных войн.





Одним из факторов успеха стала агрессивная стратегия уровней поддержки. Цены на наборы варьировались от скромных 49 долларов за стартовые колоды до заоблачных 7 999 долларов за лимитированные премиум-издания. Примечательно, что спрос на самые дорогие лоты был настолько высоким, что они разошлись в первые часы.

Участники Кикстартер-кампании получат эксклюзивные бонусы, среди которых уникальные фольгированные карты «Nova Rare» и лимитированные аксессуары, которые не появятся в широкой продаже. Также разработчики анонсировали масштабную программу поддержки игровых клубов «Butts in seats», чтобы стимулировать живые турниры.

Выход игры запланирован на конец 2026 года. Сейчас WeirdCo готовится к масштабному процессу производства, ведь количество заказанных копий и дополнительных материалов стало вызовом даже для опытных игроков рынка настольных игр.

Источник: Game Rant