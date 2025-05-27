Электрокроссовер Mazda EZ-60 получил компоновку «сэндвич», 255 л.с. мощности и 26,45-дюймовый дисплей

В то время как Tesla, BYD и другие автопроизводители активно завоевывают рынок электромобилей, Mazda лишь набирает обороты в попытке конкурировать с ними. Японский бренд готовится выпустить свой новый электрокроссовер Mazda EZ-60, основанный на концепте Arata. Эта модель уже появилась в базе данных китайского Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT).

Технические характеристики Mazda EZ-60

Электромобиль Mazda EZ-60 построен на новой платформе EPA, которая создана в сотрудничестве с китайской компанией Changan. Она имеет модульную структуру — аккумулятор, электромотор и шасси размещены в компактном вертикальном «сэндвиче», что позволяет снизить затраты на производство и улучшить эффективность.

Спереди можно видеть агрессивный передний бампер с выразительной нижней губой, узкими фарами и LED-лентой дневных ходовых огней. Сзади — сплошная LED-полоса, выполняющая роль фонаря, и большая надпись MAZDA. На кузове разместился шильдик EV, который указывает на полностью электрическую версию, в отличие от гибридной или EREV (с бензиновым генератором).

Габариты Mazda EZ-60 составляют 4850 мм в длину, 1935 мм в ширину, 1620 мм в высоту, а колесная база — 2902 мм. В полностью электрической версии авто имеет электромотор мощностью 255 л.с. Питание обеспечивает литий-железо-фосфатный аккумулятор, емкость которого пока не раскрывают. Ранее сообщалось о запасе хода до 628 км. Для тех, кому нужна большая автономность, есть версия с бензиновым генератором (EREV). Она имеет 1,5-литровый двигатель мощностью 96,6 л.с., который подзаряжает батарею. Хотя от самого аккумулятора эта версия может проехать около 160 км без запуска ДВС. Для Mazda EZ-6 с похожей конфигурацией силовой установки комбинированный пробег ранее обещали около 1300 км.

Интерьер и комфорт

Внутри автомобиля царит минимализм и большой 26,45-дюймовый дисплей, который выполняет роль главного управляющего центра. Он отвечает за все настройки авто и функции мультимедиа. Рулевое колесо — обрезанное снизу, как в спорткарах. Передние сиденья не только с подогревом, но и с функцией массажа, что становится все более популярным в премиум-сегменте. Центральная консоль заряжает смартфоны беспроводным способом и имеет отсек для вещей.

Авто позиционируется как конкурент Tesla Model Y, BYD Sealion 6 и других электросереднячков. Хотя производитель еще не озвучил цену Mazda EZ-60, ожидается, что это авто будет стоить от 150 тыс. до 300 тыс. юаней (примерно $20,8-41,6 тыс.). Что интересно, даже без окончательного прайса уже поступило более 20 тыс. предварительных заказов. Поставки начнутся в августе 2025 года.

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Источник: notebookcheck