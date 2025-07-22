Новости Авто 22.07.2025 comment views icon

Электромобиль MG4 за $11 тыс. преодолевает 537 км благодаря батарее нового поколения

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Электромобиль MG4 за $11 тыс. преодолевает 537 км благодаря батарее нового поколения

Компания MG, которая входит в китайский гигант SAIC, анонсировала новый «первый массовый электромобиль» MG4. Новинка совмещает полутвердотельные аккумуляторы, запас хода более 500 км и доступную цену.

Хетчбэк MG4 получит инновационную полутвердотельную батарею от компании QinTao Energy. По словам бренд-менеджера MG Чена Цуя, новая батарея содержит всего 5% электролита, что обеспечивает более высокую плотность энергии — 180 Вт-ч/кг. Благодаря этому бюджетный электромобиль сможет проехать до 537 км на одном заряде (по китайскому циклу CLTC). По сравнению с популярными LFP-аккумуляторами, новая батарея работает на 13,8% эффективнее в холодных условиях при температуре -7°C. Это важное преимущество для стран с зимой, ведь авто меньше теряет дальность хода на морозе.

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MG4 оснащен аккумулятором емкостью 70 кВт-ч, задним приводом и электромотором мощностью 161 л.с. (120 кВт). Компания пока не раскрывает точную цену, но намекает, что авто будет стоить от $11 тыс. до $16,5 тыс. То есть новинка будет конкурировать с BYD Dolphin — еще одним бюджетным электромобилем из Китая.

Для сравнения: Dolphin предлагает LFP-батареи емкостью 44,9 и 60,48 кВт-ч, которые обеспечивают дальность хода 420-520 км на одном заряде. Таким образом, MG4 имеет потенциал обойти конкурента и по характеристикам, и по цене.

Кроме того, MG4 немного больше Dolphin, что должно обеспечить больше места для пассажиров и багажа:

  • длина — 4395 мм (против 4280 мм у Dolphin),
  • ширина — 1842 мм (против 1770 мм),
  • колесная база — 2750 мм (против 2700 мм).

Автомобиль получит новую систему интеллектуальной кабины, разработанную совместно с производителем электроники Oppo.

14 июля первый серийный электромобиль MG4 с новой батареей сошел с конвейера завода SAIC. Официальная презентация новинки запланирована на 5 августа. Тогда нам раскроют цену и дополнительные характеристики. Однако уже известно, что эту модель планируют выводить на международные рынки.

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Источник: electrek

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