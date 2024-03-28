Электромобиль Xiaomi SU7 поступил в продажу по цене $30,4 тыс. — почти на $4 тыс. дешевле Tesla Model 3

Xiaomi начала продажи своего первого электромобиля SU7 и заявила, что будет продавать его гораздо дешевле, чем Model 3 Tesla. Фактическая цена новинки оказалась даже немного ниже, чем ожидалось ранее.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь сказал, что стандартная версия SU7 будет продаваться в Китае за 215 900 юаней ($30408). Цена, которую он назвал, будет означать, что компания продает каждый автомобиль себе в убыток. В то же время стоимость Tesla Model 3 начинается в Китае с 245 900 юаней ($34020). Согласно данным отраслевого сайта Autohome, Model 3 является самым продаваемым новым электрическим седаном в Китае.

Лей утверждал, что стандартная версия SU7 превосходит Model 3 на более чем 90% своих характеристик, за исключением двух аспектов. Чтобы догнать Tesla в этих сферах, где сейчас наблюдается отставание, Xiaomi может потребоваться как минимум от 3 до 5 лет.

Xiaomi SU7 поддерживает Apple Car Play и может интегрироваться с iPad, сказал Лей. Он также рассказал о системе помощи водителю для автомагистралей и городов, которая будет полностью доступна в Китае в августе.

Китайская компания планирует начать поставки электромобиля Xiaomi SU7 до конца апреля. Лей Цзюнь заявил, что автомобильный завод Xiaomi, для которого все «ключевые» этапы полностью автоматизированы, может производить новый автомобиль SU7 каждые 76 секунд. Пока отсутствуют сведения, полностью ли фабрика заработала.

Xiaomi SU7 выходит на жесткий конкурентный рынок Китая, где компании выпускают множество новых моделей и снижают цены, чтобы привлечь внимание потребителей. Xiaomi нацелена на 20 млн пользователей для своего нового электромобиля. SU7 сначала будет продаваться потребителям в Китае, а для запуска за рубежом понадобится минимум 2-3 года.

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Вместе с автомобилем Xiaomi также планирует продавать немало фирменных аксессуаров. Среди них упоминаются автомобильный холодильник, штора переднего окна на заказ и держатель для смартфона. Некоторые из них доступны бесплатно при покупке автомобиля до конца апреля, а другие — по отдельной цене.

Источник: cnbc

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