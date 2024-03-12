Новости Авто 12.03.2024 в 11:55 comment views icon

Xiaomi объявила о начале продаж электромобилей (вероятно, по цене $30,7-$36,2 тыс.) — это вызвало скачок стоимости ее акций

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Акции компании Xiaomi имели самый большой внутридневной рост стоимости за более чем год после того, как компания объявила, что в этом месяце начнет продавать свои долгожданные электромобили.

Китайская компания уже длительное время занимается разработкой собственного электромобиля. В конце прошлого года Xiaomi показала свой первый электрический седан с панорамной стеклянной крышей и максимальной скоростью 265 км/ч. Теперь компания готова начинать продажи своих авто и выйти на высококонкурентный рынок электромобилей в Китае, который возглавляют Tesla и BYD.

Xiaomi предложит свою серию SU7 для покупки с 28 марта в 29 городах, сообщила компания в заметке на Weibo, однако не раскрыла цены. После этой новости ее акции выросли на 9,9% в Гонконге.

Однако Xiaomi выходит на рынок электромобилей не в лучшее время. В последнее время эта ниша стала менее привлекательной, поскольку Tesla и BYD ведут ценовую войну, чтобы заинтересовать китайских потребителей, а остальная отрасль сталкивается с падением маржи и замедлением роста продаж. Apple недавно отменила свой длительный проект по разработке электромобилей, поскольку не смогла преодолеть трудности с адаптацией своего технологического опыта к совершенно новой сфере производства.

Xiaomi надеется достичь успеха там, где это не удалось Apple. Начатая 3 года назад инициатива по электромобилям существенно отличается от предыдущего опыта китайской компании. Основной бизнес Xiaomi заключается в онлайн-продажах телефонов и других электронных устройств со сравнительно доступной ценой. Но соучредитель Лей Цзюнем сказал, что электромобиль Xiaomi не будет бюджетным предложением. Аналитики ожидают, что средняя цена составит $30,7-$36,2 тыс. при объемах производства 30-50 тыс. единиц за первый год.

Xiaomi сотрудничает с государственной компанией Beijing Automotive Group, чтобы избежать длительного ожидания разрешения на производство от китайских регуляторов. Автомобили SU7 (Speed Ultra) смогут разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,78 секунды.

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Источник: bloomberg

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