Новости Авто 30.11.2023 в 11:47 comment views icon

Электромобили менее надежны, чем авто с ДВС, — исследование Consumer Reports

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Электромобили менее надежны, чем авто с ДВС, — исследование Consumer Reports

Издание Consumer Reports опубликовало большой рейтинг надежности транспортных средств, результаты которого бросают тень на надежность электромобилей и плагин-гибридов (подзаряжаемых от сети). Согласно исследованию, электромобили испытывают на 79% больше проблем, чем работающие на бензине или дизеле, а плагин-гибриды — на 146%. Цифры отражают трудности отрасли с относительно новой технологией, хотя с обычными гибридами ситуация лучше.

Электромобили менее надежны, чем авто с ДВС, — исследование Consumer Reports

В рамках исследования собрали данные о 330 000 автомобилях, передает Engadget. Данные публикации включают в себя модели с 2000 по 2023 год. CR назвало 20 «проблемных зон», включая относительно незначительные проблемы, такие как скрип тормозов или недостатки обшивки салона, а также более серьезные, связанные с трансмиссией, двигателем или батареей электромобиля. Количество потенциальных проблемных зон зависит от типа: у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) их 17, у электромобилей – 12, у традиционных гибридов – 19, а у плагин-гибридов – все 20.

Издание объединило данные с собственными испытаниями на трассе, результатами опроса владельцев и информацией о безопасности. Затем они были усреднены, чтобы присвоить каждому бренду числовой балл (по 100-балльной шкале).

Электромобили менее надежны, чем авто с ДВС, — исследование Consumer Reports

Традиционные гибриды получили хорошие результаты: исследование показало, что они страдают на 26% меньше, чем автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. CR выделил самые надежные бренды в этом сегменте, среди которых UX и NX Hybrid от Lexus и Camry Hybrid, Highlander Hybrid и RAV4 Hybrid от Toyota.

Вакансии

Delivery Manager (11/2023) PLANEKS

Team lead CSR ENG (Dedicated Team) #17 WOW 24-7.io

Junior Angular Developer Hygge Software

Lexus UX, рідкісний плагін-гібрид, який отримав високі бали в опитуванні.
Lexus UX, редкий плагин-гибрид, получивший высокие баллы в опросе.

Более длинный список проблемных мест подзаряжаемых от сети (PHEV) гибридов привел к возникновению на 146% больше проблем, чем у традиционных автомобилей. Chrysler Pacifica получил ужасающие 14 баллов из 100, как и Audi Q5. BMW X5, Hyundai Tucson и Ford Escape, получили «средний» балл надежности.

Полностью электрические автомобили и внедорожники — транспортные средства, которыми большинство автопроизводителей стремятся заполнить свои дилерские центры до 2030 года, имеют средние средние баллы: 44 и 43 соответственно. Электрические пикапы получили худший результат в группе — в среднем 30 баллов.

2024 Tesla Model 3
2024 Tesla Model 3
Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Посты
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Посты
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить