Новости Авто 16.09.2024 в 17:17 comment views icon

Электромобили из Китая завоевывают украинский рынок: BYD Song Plus — самая популярная модель

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Электромобили из Китая завоевывают украинский рынок: BYD Song Plus — самая популярная модель

В течение августа 2024 года украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 61% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

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Среди всех завезенных в Украину китайских автомобилей подавляющее большинство приходится на новые авто — 1336 ед. (78,3%). Продажи новых китайских автомобилей выросли на 88%. В то же время подержанных автомобилей завезли 371 ед. (21,7%). Прирост продаж подержанных китайских автомобилей составил всего 6%. Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля «китайцев» составила 1,4%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей, которые завезли из Китая в Украину, приходится на электрические транспортные средства. Доля электромобилей составляет 78%.

Самые популярные модели новых легковых автомобилей из Китая:

  1. BYD Song Plus — 179 ед.7.;
  2. HONDA M-NV — 169 ед.;
  3. VOLKSWAGEN ID.4 — 147 ед.;
  4. ZEEKR 001 — 107 ед.;
  5. NISSAN Ariya — 83 ед.

Самые популярные модели подержанных китайских легковых автомобилей:

  1. VOLKSWAGEN ID.4 — 51 ед.;
  2. CHERY EQ1 — 34 ед.;
  3. ZEEKR 001 — 29 ед.;
  4. HONDA M-NV — 26 ед.;
  5. NISSAN Ariya — 23 ед.

Источник: Укравтопром

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