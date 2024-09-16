Электромобили из Китая завоевывают украинский рынок: BYD Song Plus — самая популярная модель

В течение августа 2024 года украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 61% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Среди всех завезенных в Украину китайских автомобилей подавляющее большинство приходится на новые авто — 1336 ед. (78,3%). Продажи новых китайских автомобилей выросли на 88%. В то же время подержанных автомобилей завезли 371 ед. (21,7%). Прирост продаж подержанных китайских автомобилей составил всего 6%. Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля «китайцев» составила 1,4%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей, которые завезли из Китая в Украину, приходится на электрические транспортные средства. Доля электромобилей составляет 78%.
Самые популярные модели новых легковых автомобилей из Китая:
- BYD Song Plus — 179 ед.7.;
- HONDA M-NV — 169 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.4 — 147 ед.;
- ZEEKR 001 — 107 ед.;
- NISSAN Ariya — 83 ед.
Самые популярные модели подержанных китайских легковых автомобилей:
- VOLKSWAGEN ID.4 — 51 ед.;
- CHERY EQ1 — 34 ед.;
- ZEEKR 001 — 29 ед.;
- HONDA M-NV — 26 ед.;
- NISSAN Ariya — 23 ед.
Источник: Укравтопром
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