Электромобили из Китая завоевывают украинский рынок: BYD Song Plus — самая популярная модель

В течение августа 2024 года украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 61% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Среди всех завезенных в Украину китайских автомобилей подавляющее большинство приходится на новые авто — 1336 ед. (78,3%). Продажи новых китайских автомобилей выросли на 88%. В то же время подержанных автомобилей завезли 371 ед. (21,7%). Прирост продаж подержанных китайских автомобилей составил всего 6%. Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля «китайцев» составила 1,4%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей, которые завезли из Китая в Украину, приходится на электрические транспортные средства. Доля электромобилей составляет 78%.

Самые популярные модели новых легковых автомобилей из Китая:

BYD Song Plus — 179 ед.7.; HONDA M-NV — 169 ед.; VOLKSWAGEN ID.4 — 147 ед.; ZEEKR 001 — 107 ед.; NISSAN Ariya — 83 ед.

Самые популярные модели подержанных китайских легковых автомобилей:

VOLKSWAGEN ID.4 — 51 ед.; CHERY EQ1 — 34 ед.; ZEEKR 001 — 29 ед.; HONDA M-NV — 26 ед.; NISSAN Ariya — 23 ед.

Источник: Укравтопром