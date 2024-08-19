Новости Авто 19.08.2024 в 19:35 comment views icon

BYD Song Plus 2025: электрический кроссовер с запасом хода 520-605 км и ценой от $21 тыс.

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Вадим Карпусь

Автор новостей

BYD Song Plus 2025: электрический кроссовер с запасом хода 520-605 км и ценой от $21 тыс.

BYD представила обновленный электромобиль Song Plus модельного ряда 2025 года. Эта версия кроссовера получила обновленный дизайн и новые функции — 16 нововведений при неизменной цене базовой комплектации.

При длине 4785 мм, ширине 1890 мм и высоте 1660 мм с колесной базой 2765 мм BYD Song Plus конкурирует с электрическими кроссоверами, такими как Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 и Hyundai Kona Electric.

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

Song Plus 2025 года имеет новый «морской» дизайн. Одним из самых заметных изменений является большой подсвеченный значок «BYD», который заменяет фирменный логотип «Build Your Dreams». Автомобиль оснащен новыми 19-дюймовыми спортивными колесами с низким сопротивлением качению. Для интерьера доступен новый цвет «черный небесный песчаник». Еще BYD добавила беспроводную зарядку телефона мощностью 50 Вт, систему ETC и обновила дизайн руля.

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

Модель Song Plus 2025 года имеет новую умную кабину с ОС DiLink 100 с интеллектуальной поддержкой голосового и жестового управления. Новый электрический кроссовер BYD оснащен более чем десятью функциями ADAS, такими как система выезда из полосы движения и автоматическое экстренное торможение с DiPliot.

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Новый BYD Song Plus 2025 доступен в трех комплектациях: Luxury, Premium и Flagship. Версии Luxury и Premium оснащены электромотором мощностью 201 л.с. (150 кВт) на передней оси и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 71,8 кВтч. Флагманская модель Flagship получила LFP батарею емкостью 87 кВтч.

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

Цена модели начального уровня Luxury с запасом хода до 520 км (CLTC) начинается от 149 800 юаней, или около $21 тыс. Лучшая комплектация Flagship предлагает запас хода до 605 км при цене от 175 800 юаней ($24,6 тыс.).

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

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Источник: electrek

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