BYD Song Plus 2025: электрический кроссовер с запасом хода 520-605 км и ценой от $21 тыс.

BYD представила обновленный электромобиль Song Plus модельного ряда 2025 года. Эта версия кроссовера получила обновленный дизайн и новые функции — 16 нововведений при неизменной цене базовой комплектации.

При длине 4785 мм, ширине 1890 мм и высоте 1660 мм с колесной базой 2765 мм BYD Song Plus конкурирует с электрическими кроссоверами, такими как Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 и Hyundai Kona Electric.

Song Plus 2025 года имеет новый «морской» дизайн. Одним из самых заметных изменений является большой подсвеченный значок «BYD», который заменяет фирменный логотип «Build Your Dreams». Автомобиль оснащен новыми 19-дюймовыми спортивными колесами с низким сопротивлением качению. Для интерьера доступен новый цвет «черный небесный песчаник». Еще BYD добавила беспроводную зарядку телефона мощностью 50 Вт, систему ETC и обновила дизайн руля.

Модель Song Plus 2025 года имеет новую умную кабину с ОС DiLink 100 с интеллектуальной поддержкой голосового и жестового управления. Новый электрический кроссовер BYD оснащен более чем десятью функциями ADAS, такими как система выезда из полосы движения и автоматическое экстренное торможение с DiPliot.

Новый BYD Song Plus 2025 доступен в трех комплектациях: Luxury, Premium и Flagship. Версии Luxury и Premium оснащены электромотором мощностью 201 л.с. (150 кВт) на передней оси и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 71,8 кВтч. Флагманская модель Flagship получила LFP батарею емкостью 87 кВтч.

Цена модели начального уровня Luxury с запасом хода до 520 км (CLTC) начинается от 149 800 юаней, или около $21 тыс. Лучшая комплектация Flagship предлагает запас хода до 605 км при цене от 175 800 юаней ($24,6 тыс.).

Источник: electrek