Emojipedia показала эмодзи, которые могут появиться в наборе Emoji 14.0, а Adobe рассказала о самых популярных эмодзи 2021 года





Уже завтра, 17 июля, мы будем праздновать Всемирный день эмодзи, а в его преддверии можно оценить новые варианты эмодзи, которые могут появиться на наших устройствах уже в этом году. Среди претендентов — тающий смайлик, разряженная батарея, диско-шар, различные жесты рук, варианты пола для обозначения беременности и прочие.

Финальный список эмодзи будет опубликован в сентябре 2021 года, пока же можно проголосовать за понравившиеся вам варианты.

Компания Adobe, в свою очередь, опубликовала отчет с анализом трендов самых популярных эмодзи за 2021 год. В статистике учитывались ответы 7000 участников из США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Австралии и Южной Кореи.

Согласно результатам исследования, 88% пользователей с большей вероятностью проявят эмпатию к человеку, если он будет использовать эмодзи. 76% опрошенных согласны, что эмодзи являются важным инструментов коммуникации для лучшего понимания и уважения собеседников. Топ-5 самых популярных эмодзи включают смеющийся смайл, палец вверх, сердечко, поцелуй, лицо со слезой. Во время флирта лучше всего использовать смайлы с сердечками, а вот эмодзи баклажана и персика могут сделать вас менее привлекательным.

Источники: The Verge, 9to5mac