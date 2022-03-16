«Энергетический безвиз». Украинская энергетическая система синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E на год раньше запланированного

16 марта Украина официально присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E. Об этом написали Министр энергетики Герман Галущенко (Facebook) и Прем’єр-министр Украины Денис Шмыгаль (Telegram).

Системный оператор украинской электрической сети НЭК «Укрэнерго» – NPC Ukrenergo вместе с европейскими коллегами завершил объединение отечественной и европейской энергосистем. Таким образом Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E. Это сделали на год раньше запланированного.

«Сегодня на энергетической карте Украина стала частью ЕС. Наша энергосистема теперь является частью объединенной энергосистемы Европы. Национальная энергосистема больше не связана с системами России и Беларуси. Мы лишились еще одной части советского наследия, с помощью которой нас пытались затянуть «back to USSR» Украина и Европа составляют теперь единое энергетическое пространство. Единственный энергетический «фронт», где мы усиливаем друг друга. Украина возвращается в Европу. Украина возвращается домой. Значимость сегодняшнего события трудно переоценить». Герман Галущенко, Министр энергетики Украины

Национальная энергосистема отсоединилась от российской и белорусской энергосистем 24 февраля, за несколько часов до начала войны. ОЭС Украины доказала свою надежность и стабильность, проработав изолированно 21 день вместо запланированных 3-х.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя это событие, заявил, что это и есть тот «энергетический безвиз» с Европейским Союзом, над которым правительство работало не один год.

Благодаря подключению к ENTSO-E энергосистема Украины станет более стабильной и устойчивой. Это позволит Украине получать электроэнергию и сохранить энергосистему даже при дальнейших повреждениях агрессором энергетической инфраструктуры страны.