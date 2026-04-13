Будущее на воде: Meyer Group представила концепт полностью электрического лайнера

Немецкий судостроительный гигант Meyer Group обнародовал детали своего амбициозного проекта «Vision Concept». Это видение круизного лайнера следующего поколения, который должен полностью решить проблему загрязнения океанов большими пассажирскими судами. Проект демонстрирует переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к экологически чистым системам питания.


Главной особенностью концепта является использование гибридной энергетической установки, сочетающий массивные аккумуляторные блоки и водородные топливные элементы. Такая конфигурация позволяет судну работать с нулевым уровнем выбросов не только во время пребывания в порту, но и во время длительных морских переходов. Meyer Group стремится доказать, что современные технологии уже способны обеспечить энергией даже такие энергоемкие объекты, как круизные города.

Внешний вид «Vision Concept» радикально отличается от современных лайнеров. Корпус имеет аэродинамическую форму для снижения сопротивления воздуха, а большие стеклянные поверхности интегрируют в себя фотоэлектрические панели. Это позволяет кораблю самостоятельно генерировать часть необходимой электроэнергии непосредственно от солнечного света, что повышает общую автономность судна.

Кроме энергетических инноваций, концепт фокусируется на экологичности материалов. Весь интерьер и конструктивные элементы разработаны с учетом принципов циклической экономики. Это означает, что материалы, использованные при строительстве, могут быть полностью переработаны после завершения срока эксплуатации корабля, минимизируя накопление промышленных отходов.


Хотя проект пока имеет статус концепта, Meyer Group уже использует наработки «Vision Concept» для модернизации своей текущей линейки судов. Компания уверена, что этот технологический путь станет отраслевым стандартом в ближайшие десятилетия, поскольку мировые экологические нормы становятся все более строгими.

Енергоефективність по індійськи: стартап пропонує кухонну плиту на водні

Источник: Interesting Engineering

ASRock выпустила 240Hz мониторы для геймеров: цена ниже рынка
Stairway to Heaven: в Китае открыли самый большой в мире внешний эскалатор
Китай испытал первую в мире летающую ветротурбину на 3 МВт: она обеспечивает энергией дом на 2 недели
Rockstar прокомментировали ультиматум хакеров ShinyHunters относительно GTA 6
"Голодные игры: Рассвет перед жатвой" показали Калкина и Хоук в новых ролях
Сатира под угрозой: Нед Люк о сложностях юмора в GTA 6
Альбион ждет вовремя: Playground Games опровергли слухи о переносе Fable
Конец современного Star Trek: почему не будет продолжения
Прорвало спойлеропровод: Индонезия слила финал 007: First Light и других игр
ИИ вместо руководителя: Meta тестирует цифрового Цукерберга
Обзор PRAGMATA: шутер, который работает не по правилам
Теперь официально: Metro 2039 на Xbox First Look — когда и где смотреть мировую премьеру
