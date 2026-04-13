Немецкий судостроительный гигант Meyer Group обнародовал детали своего амбициозного проекта «Vision Concept». Это видение круизного лайнера следующего поколения, который должен полностью решить проблему загрязнения океанов большими пассажирскими судами. Проект демонстрирует переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к экологически чистым системам питания.





Главной особенностью концепта является использование гибридной энергетической установки, сочетающий массивные аккумуляторные блоки и водородные топливные элементы. Такая конфигурация позволяет судну работать с нулевым уровнем выбросов не только во время пребывания в порту, но и во время длительных морских переходов. Meyer Group стремится доказать, что современные технологии уже способны обеспечить энергией даже такие энергоемкие объекты, как круизные города.

Внешний вид «Vision Concept» радикально отличается от современных лайнеров. Корпус имеет аэродинамическую форму для снижения сопротивления воздуха, а большие стеклянные поверхности интегрируют в себя фотоэлектрические панели. Это позволяет кораблю самостоятельно генерировать часть необходимой электроэнергии непосредственно от солнечного света, что повышает общую автономность судна.

Кроме энергетических инноваций, концепт фокусируется на экологичности материалов. Весь интерьер и конструктивные элементы разработаны с учетом принципов циклической экономики. Это означает, что материалы, использованные при строительстве, могут быть полностью переработаны после завершения срока эксплуатации корабля, минимизируя накопление промышленных отходов.





Хотя проект пока имеет статус концепта, Meyer Group уже использует наработки «Vision Concept» для модернизации своей текущей линейки судов. Компания уверена, что этот технологический путь станет отраслевым стандартом в ближайшие десятилетия, поскольку мировые экологические нормы становятся все более строгими.

Источник: Interesting Engineering