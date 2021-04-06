Энтузиаст создал увеличенную функциональную копию Nintendo Switch – на 650% больше оригинала





По слухам, компания Nintendo работает над более крупной версией игровой консоли Switch, и она может выйти на рынок уже в этом году. Однако автор YouTuber-канала Майкл Пик не захотел ждать и создал собственную увеличенную версию Switch. Настолько увеличенную, что она уже не может называться портативным устройством.

Автор видео говорит, что ему очень нравится игровая консоль Nintendo Switch. Но она маленькая, и её легко потерять. Чтобы решить эту проблему, он и создал более крупную модификацию. Настолько крупную, что она оказалась на 650% больше оригинального устройства. Такую консоль, действительно, проблематично потерять. Правда, носить её тоже проблематично, так как эта модель весит около 29,5 кг.

В качестве дисплея для своей игровой консоли Майкл Пик использовал 4K-телевизор, большую деревянную рамку в форме оригинальной Switch, напечатанные на 3D-принтере кнопки, джойстики и триггеры. При этом гигантская консоль оказалась полностью функциональной. Внутри неё разместилась обычная версия Nintendo Switch с контроллерами Joy-Con, на которые с помощью нескольких сервомоторов передаётся информация о нажатиях крупных кнопок. Перемещение крупных джойстиков передаётся напрямую на джойстики Joy-Con.

Правда, назвать творение Майкла Пика полной копией Nintendo Switch нельзя. Во-первых, дисплей лишён сенсорной поверхности. Во-вторых, большие контроллеры Joy-Con – несъёмные. Так что устройство скорее можно назвать увеличенной копией Switch Lite, а не Nintendo Switch.

Созданную крупную консоль Майкл Пик пожертвовал детской больнице Св. Джуда.

Источник: The Verge