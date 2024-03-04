Новости Игры 04.03.2024 в 15:32 comment views icon

Энтузиасты запустили GTA: Vice City на роутере TP-Link

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Юрій Орос

Автор новостей

Энтузиасты запустили GTA: Vice City на роутере TP-Link

TP-LINK TL-WDR4900 v1 — это очень интересный Wi-Fi-маршрутизатор (роутер). Вместо типичных процессоров MIPS или ARM в обычных Wi-Fi-маршрутизаторах, WDR4900 оснащен процессором на базе PowerPC от NXP. Это позволило энтузиастам запустить на нем (почти) полноценную игру GTA: Vice City.

NXP/Freescale QorIQ P1014, который используется в WDR4900, является 32-битным процессором PowerPC e500v2. Эти процессоры предлагают полное 36-битное адресное пространство, высокую производительность (для маршрутизатора, выпущенного в 2013 году) и имеют контроллеры PCIe, сообщает Kittenlabs.

Они быстро завоевали популярность в сообществах OpenWrt и Freifunk за то, что являются дешевыми маршрутизаторами с высокой производительностью процессора. Оба чипсета Wi-Fi на 2,4 ГГц и 5 ГГц (производства Qualcomm/Atheros) подключаются к центральному процессору через PCIe.

Для платформы была скомпилирована reVC (реинжиниринговая версия GTA Vice City, исходный код которой находится в открытом доступе). Для этого понадобились кастомные сборки premake, glfw3, glew и самой reVC.

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