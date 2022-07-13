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EPAM составил портрет потенциального украинского IT-свитчера [инфографика]

EPAM составил портрет потенциального украинского IT-свитчера [инфографика]

IT-профессии находились среди наиболее востребованных еще до 24 февраля, а после полномасштабного вторжения россии спрос на обучение вырос в разы. Об этом свидетельствуют данные IT-компании EPAM, где подвели итоги пилотного образовательного курса для новичков.

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На бесплатную обучающую программу IT Fundamentals for Ukrainian switchers подалось рекордное количество желающих — более 18 000, что в 10 раз больше, чем регистрации на отдельные курсы компании до войны. Согласно полученным данным при регистрации и опросу участников программы, можно составить портрет потенциального IT-специалиста после переквалификации.

EPAM составил портрет потенциального украинского IT-свитчера [инфографика]

Мужчин и женщин на курсе примерно поровну, 71% студентов в возрасте от 18 до 44 лет. Больше всего зарегистрированных из Киева — практически треть, а каждый восьмой из Харькова или Львова. При этом 92% обучающихся находятся на территории Украины.

В качестве профессионального опыта потенциальные разработчики чаще всего указывали такие направления: образование, ритейл, финансы и сферу обслуживания. Также среди них есть работники театра, реставратор антикварной литературы, сборщик мебели и библиотекарь. Каждый пятый опрошенный был владельцем бизнеса или директором компании.

EPAM составил портрет потенциального украинского IT-свитчера [инфографика]

Война является основной причиной переквалификации для 37% респондентов. Кроме того, четверть студентов хотели перемен в жизни, а еще 28% давно присматривались к отрасли. После трех месяцев обучения будущие специалисты определились со специализацией в IT: лидирует Front-End (38%), на втором месте Java, этот язык программирования выбрал каждый пятый учащийся.

«Обычно у нас обучаются кандидаты, которые уже владеют основами IT и имеют представление про специальность. Однако с учетом ситуации на рынке труда, мы поняли, что должны дать возможность всем. Как выяснилось, стратегия оказалась правильной, и новый пилотный проект вызвал резонанс – заявки приходили со всей страны и зарубежья.

Мы никогда не работали одновременно с такой большой аудиторией, по сути, это как большой студгородок. Однако по отзывам поняли, что подобный проект оказался востребован. Особенно это было актуально для тех, кто из-за войны потерял работу» — отметил Денис Гринев, руководитель образовательных программ ЕРАМ University.

Данные собраны в результате опроса участников программы IT Fundamentals for Ukrainian switchers от ЕРАМ University. В анкетировании приняло участие 5476 человек, период проведения с 15 по 30 июня.

Источник: EPAM


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