Epic Games бесплатно раздает Civilization 6 Platinum Edition — стратегия стоимостью более ₴1000

17 июля Epic Games Store обновила еженедельную раздачу — на этот раз дарят не очередную инди-игру. Пользователи могут выхватить Sid Meier’s Civilization 6: Platinum Edition.

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Бесплатно можно забрать не только саму игру, но и все DLC и два больших расширения. В комплект входит все: новые цивилизации, лидеры, механики, стихийные бедствия, изменения климата, обновленная дипломатия и другие фишки.

Что именно входит в Sid Meier’s Civilization 6: Platinum Edition

Базовая игра Sid Meier’s Civilization 6

DLC «Vikings Scenario Pack»

DLC «Poland Civilization & Scenario Pack»

DLC «Australia Civilization & Scenario Pack»

DLC «Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack»

DLC «Nubia Civilization & Scenario Pack»

DLC «Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack»

Роскошные взлеты и падения

Расширение Gathering Storm

Sid Meier’s Civilization 6 известна как одна из частей серии пошаговых стратегий, где игрок развивает мир от каменного века до современности. Его задача — выиграть одним из доступных способов: через армию, культуру, науку или дипломатию. Но очень часто все завершается абсурдом: например, Ганди устроит ядерную войну. Именно за такой огромный простор для собственных решений игроки полюбили «циву».

Отзывы о шестой части противоречивы. У Steam пользователи оценили игру на 85%, но недавние отзывы хуже — только 65% положительных. Также на Metacritic критики выставили 88 из 100 баллов, а пользователи оценили где-то 7,2 из 10. Кто-то хвалит игру за глубину и кучу возможностей, а кому-то кажется, что базовая версия слишком проста и стоит внимания только вместе со всеми дополнениями. В любом случае сейчас раздают именно версию с DLC + расширениями.

Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition можно забрать бесплатно в Epic Games Store до 24 июля, до 18:00 по Киеву.