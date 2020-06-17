Ericsson: До конца 2020 года ожидается 190 млн подключений в 5G-сетях и рост до 2,8 млрд 5G-подключений к концу 2025 года, когда 25% мирового мобильного трафика будет приходиться на 5G





Компания Ericsson представила обновленный прогноз подключений к сетям пятого поколения по всему миру, по мнению аналитиков до конца 2020 года количество 5G-подключений достигнет 190 млн, а к 2025 году — 2,8 млрд. В Центральной и Восточной Европе на сети 5G будет приходиться 27% подключений до 2025 года. При этом количество 5G-подключений растет быстрее более ранних прогнозов — в ноябре 2019 года эксперты Ericsson ожидали 2,6 млрд подключений по итогам 2025 года.

Из-за карантина в поведении пользователей произошли заметные изменения — увеличилось использование как стационарных, так и мобильных сетей. Большая часть нагрузки пришлась на сети фиксированной связи в жилых районах, где трафик увеличился на 20-100%. Однако, многие операторы также заметили рост спроса в мобильной сети.

По данным исследования Ericsson Consumer Lab, 83% респондентов из 11 стран утверждают, что информационно-коммуникационные технологии очень помогли во время карантина. Прежде всего популярностью пользовались электронное обучение и спортивные программы, благодаря которым пользователи адаптировались к новой реальности. Кроме этого, 57% респондентов заявляют, что отложили финансовую подушку безопасности. При этом, треть планирует вложить средства в 5G и усовершенствованный широкополосный интернет дома, чтобы быть лучше подготовленными к потенциальной второй волне COVID-19.

В конце 2019 года 15% общемирового трафика генерировалось в сетях фиксированного широкополосного доступа (ФШПД). В ближайшие годы популярность этой технологии будет расти быстрыми темпами, и в 2025 году в сетях ФШПД будет уже 160 млн подключений, а их доля в мировом трафике достигнет 25%. К этому времени с помощью технологий ФШПД будут передаваться 53 ЭБ данных.

Для предоставления услуг ФШПД используются сети 4G или 5G. Технология ФШПД считается экономически эффективной и применяется для предоставления услуг доступа в интернет частным и корпоративным пользователям, а также для работы цифровых услуг в рамках государственных программ и мер поддержки населения и бизнеса.

Отметим, что в данный момент на оборудовании Ericsson развернуто 40 5G-сетей в 22 странах мира, а также заключены коммерческие сделки в области 5G с 93 операторами.

Источник: Ericsson