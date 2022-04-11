Ericsson тоже уходит из россии

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает весь бизнес в россии на неопределенный срок. Об этом сообщила пресслужба крупнейшего телекоммуникационного гиганта.

В конце февраля Ericsson приостановил все поставки клиентам в россии, а сейчас решил полностью остановить бизнес в стране-агрессоре.

«В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания теперь приостановит свою деятельность с клиентами в России на неопределенный срок. Ericsson сотрудничает с клиентами и партнерами по заранее приостановлению пострадавшего бизнеса. Приоритетным является сосредоточение на безопасности и благополучии сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск.». из официального заявления Ericsson

Ericsson — крупнейший в мире поставщик оборудования для сетей радиодоступа (RAN). В 2021 году на Ericsson приходилась почти треть общего мирового объема поставок оборудования RAN — если быть точным, доля компании составила 26,9%.

8 апреля Евросоюз одобрил пятый пакет санкции против россии из-за вторжения в Украину и зверства, которые совершают российские оккупанты. Их частью стали дополнительные запреты на экспорт квантовых компьютеров и полупроводников, высококачественную электронику и программное обеспечение. россия больше не сможет закупать телекоммуникационное оборудования Ericsson и Nokia — крупнейших поставщиков оборудования для мобильной связи.

Источники российского издания «Коммерсант» сообщают, что доля Ericsson на российском телекоммуникационном рынке достигает 20%. Еще раньше российские власти рекомендовали операторам мобильной связи отказаться от безлимитных тарифов и уменьшить количество интернет-трафика в пакетных планах. Аналитики считают, что резервов оборудования операторов хватит где-то на полгода, а дальше могут начаться серьезные перебои со связью.