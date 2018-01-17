Ericsson выяснил, чего абоненты ожидают от мобильного 4G/5G-интернета: простые тарифы, безлимитные пакеты, включенный видеотрафик, увеличение автономности смартфонов и т.д.

Аналитики компании Ericsson провели исследование “Towards a 5G consumer future”, в котором изучили шесть ключевых потребностей пользователей мобильного интернета. Несмотря на то, что речь в исследовании шла об ожиданиях абонентов от технологии 5G, пользователи отметили, что хотят видеть движение операторов к удовлетворению этих потребностей уже в существующих сетях – при планировании или оптимизации мобильных сетей четвертого поколения.

Действующие абоненты считают рынок телекоммуникационных услуг слишком сложным – шесть из десяти пользователей смартфонов жалуются на запутанность тарификации мобильного интернета, что подтверждается существенной разницей между тем, что абоненты покупают и что реально используют. Только трое из 10 опрошенных абонентов указали, что полностью удовлетворены тем, как оператор описывает свои тарифные планы в Интернете. Это говорит о том, что «цифровой» опыт абонентов сложный и требует от дополнительных усилий.

В большинстве случаев абоненты не нуждаются в безлимитном мобильном интернете, но им действительно нужно ощущение неограниченных возможностей. Внутреннее спокойствие для пользователей смартфонов является основным мотивом приобретения тарифных планов с безлимитным объемом мобильных данных. Поэтому абоненты хотят, чтобы операторы предложили им альтернативные способы ощутить такую свободу.

В среднем, пользователь смартфона за один год недоиспользует 31 ГБ мобильного трафика – этого хватило бы на 65 часов видеозвонков, 517 часов прослушивания онлайн-музыки или просмотра всех шести сезонов «Игры престолов». Двое из пяти опрошенных абонентов хотели бы использовать лишние гигабайты как валюту и иметь возможность их накапливать, обменивать или дарить другим пользователям.

Быстрый мобильный интернет и справедливая тарификация являются для абонентов более важными факторами, чем включенный в пакет объем мобильных данных. Все большее значение при выборе мобильного оператора играет наличие предложений с включенным видеоконтентом и прочими мультимедийными сервисами. Пользователи также хотят персонализированных тарифов на использование мобильного интернета.

Несмотря на бытующее мнение, что абоненты не слишком заинтересованы в 5G, около 76% абонентов с энтузиазмом ожидают прихода этой технологии. И в тоже время, они рассчитывают получить нечто большее, чем просто высокую скорость, покрытие и более низкую стоимость гигабайта. В первую очередь абоненты ожидают увидеть увеличение срока работы батареи смартфона и возможность подключения к сети множества «умных» устройств.

Пользователи также предполагают, что с приходом 5G им больше не придется платить за каждый потраченный гигабайт – они хотят иметь фиксированную плату за сервис или использование подключенного устройства. При этом с эволюцией мобильных сетей абоненты как никогда ранее хотят, чтобы операторы избегали безосновательных рекламных слоганов, а вместо этого сконцентрировались на реальных возможностях своих сетей, сделав маркетинг более честным и прозрачным. Из отчета следует, что только 4% абонентов доверяют заявленным операторами параметрам мобильной сети.

Источник: Ericsson