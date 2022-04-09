ЕС вводит бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Заявление подписали 24 европейских мобильных оператора и 3 — украинских

В рамках европейского виртуального мероприятия 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины («Киевстар», «Vodafone Украина», lifecell) подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга для совершения звонков ЕС-Украина.

«Это важный цифровой евроинтеграционный шаг для Украины. Отдельно хочу отметить усилия Еврокомиссии и Европарламента по объединению всех операторов Европы, а также Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизаци и Госспецсвязи», — написал в Telegram Михаил Федоров, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины.

Вынужденные переселенцы из разных уголков Европы смогут звонить по телефону домой, а люди в Украине — близким за границей по доступным тарифам

«Возможность поддерживать связь с близкими и доступ к информации жизненно важны во время кризиса. Именно поэтому вместе с Европейским парламентом мы поддерживаем инициативы операторов телекоммуникаций по обеспечению доступной мобильной связи для сбежавших от войны людей. К тому же мы поощряем наращивание подобных мер, которые действительно могут способствовать положительным изменениям в этих чрезвычайных обстоятельствах», — заявила Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент по программе «Европа, пригодная для цифровых суток».

Подписание состоялось под эгидой и при поддержке Комиссии и Европейского парламента, а также при содействии Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и украинского национального регулятора (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, НКЭК).

Европейские телеком-операторы бесплатно раздали миллионы SIM-карт беженцам из Украины. Многим людям, использующим такие SIM-карты, также удалось воспользоваться возможностью международных звонков в Украину без оплаты. Некоторые европейские страны также обеспечили бесплатный роуминг и предоставили возможность бесплатно пользоваться Wi-Fi и заряжать устройства в приграничных районах или приютах. В стороне не остались и украинские мобильные операторы.